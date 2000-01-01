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В администрации Кузбасса произошли кадровые изменения

Сегодня 09:33
800
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
alexnld.com

Два заместителя губернатора Кемеровской области получили новые должности.

Кадровые перестановки связаны с формированием нового блока — по социальным вопросам. В него вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области, сообщает SU.

Должность заместителя губернатора по социальным вопросам занял Алексей Сергеев. До этого он являлся заместителем губернатора по вопросам здравоохранения.

В свою очередь замгубернатора по вопросам здравоохранения назначен Валерий Цой. Он будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.

Ранее Валерий Цой занимал пост замгубернатора по вопросам социальной политики. В результате кадровых перестановок эта должность упразднена.

Комментарии 5
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Читатель
13 0
А где логика опять же?
На должность по соц вопросам назначен человек, ранее занимавшийся здравоохранением.
А на его место встал тот, кто занимался соц вопросами.
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Павел Фомин
10 0
К сожалению Россия, благодаря именно вот таким "мудрым" кадровым решениям, всё больше становится похожа на "Нашу Рашу"!
А с другой стороны, при сегодняшнем дефиците грамотных управленцев, при чудовищном засилии эффективных менеджеров, стало совершенно безразлично кто и куда из них сядет. Всё-равно толку, как от крыловского "Квартета" абсолютный ноль, и даже хуже, активно уходим в минус.
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1
9 0
А где логика опять же?
На должность по соц вопросам назначен человек, ранее занимавшийся здравоохранением.
А на его место встал тот, кто занимался соц вопросами.
Наперсточник.
Кручу верчу,
Запутать хочу...
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Васильев Владимир
2 0
Образумить Путина, чтобы он встал на защиту русского народа невозможно, так как он служит олигархам, а не России!
Сначала он выдал секреты об Афганистане нашему заклятому врагу США, предоставил аэродромы, железную дорогу.
Поток наркотиков из Афганистана в Россию сразу вырос в тысячу раз!
Затем закреплял нерушимость границ Унтироссии-Украине, предав русских Новороссии и Крыма.
Не произнес ни слова в защиту русских в Казахстане, где был развязан геноцид против славян.
Предложил Закон для защиты капиталистов, статьи уголовного кодекса применялись только для простых людей, а сажать буржуев было запрещено, ограждал от уголовного преследования многих заворовавшихся губернаторов и мэров! Большинство укравших миллиарды отделались лишь легким испугом!
Не запретил реально офшоры и вывоз капиталов. Можно, читаю, писать тысячи страниц об указах Путина, за которые он обязан сидеть на скамье подсудимых за измену Родине!
Каждый гражданин России должен знать об этом и , сбросив оковы олигархии, Россия станет процветающей, могущей страной- святой Русью, Божественной и самой могущей в мире!
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