Два заместителя губернатора Кемеровской области получили новые должности.

Кадровые перестановки связаны с формированием нового блока — по социальным вопросам. В него вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области, сообщает SU.

Должность заместителя губернатора по социальным вопросам занял Алексей Сергеев. До этого он являлся заместителем губернатора по вопросам здравоохранения.



В свою очередь замгубернатора по вопросам здравоохранения назначен Валерий Цой. Он будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.

Ранее Валерий Цой занимал пост замгубернатора по вопросам социальной политики. В результате кадровых перестановок эта должность упразднена.