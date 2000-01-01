На должность по соц вопросам назначен человек, ранее занимавшийся здравоохранением.
А на его место встал тот, кто занимался соц вопросами.
Два заместителя губернатора Кемеровской области получили новые должности.
Кадровые перестановки связаны с формированием нового блока — по социальным вопросам. В него вошли областной департамент социальной защиты населения, областное архивное управление и управление ЗАГС Кемеровской области, сообщает SU.
Должность заместителя губернатора по социальным вопросам занял Алексей Сергеев. До этого он являлся заместителем губернатора по вопросам здравоохранения.
В свою очередь замгубернатора по вопросам здравоохранения назначен Валерий Цой. Он будет курировать областной департамент охраны здоровья населения и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области.
Ранее Валерий Цой занимал пост замгубернатора по вопросам социальной политики. В результате кадровых перестановок эта должность упразднена.