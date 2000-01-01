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Почему изменился ВашГород.ру

Сегодня 09:34
580
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://pixabay.com/

7 марта читатели заметили изменения в дизайне ВашГород.ру.

К наступающему Международному женскому дню мы решили порадовать читателей и поменяли миниатюры в новостях на фотографии цветов. В честь праздника два дня — 7 и 8 марта, все наши материалы переоденутся в цветочный наряд.

Желаем всем нашим читательницам весеннего настроения, радости, сильного плеча рядом, улыбок и цветов. А их спутникам — наслаждения от улыбок и весны.

С наступающим Международным женским днём!

Комментарии 7
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бревно Ленина
9 0
И в первую очередь новость о вонючем тумане украсили фиалкой. Креативно!
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Евгения
9 0
Спасибо большое! Очень приятно видеть такую красоту! И настроение сразу поднимается, и все новости кажутся позитивными!
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реалист
7 1
Спасибо большое! Очень приятно видеть такую красоту! И настроение сразу поднимается, и все новости кажутся позитивными!
Так купи себе розовые очки.
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*
5 0
Спасибо большое! Очень приятно видеть такую красоту! И настроение сразу поднимается, и все новости кажутся позитивными!
Как мало, однако, надо людям для того, чтобы любые новости стали позитивными! Всего-то добавить цветы.

:-)

Всех девушек - с наступающим праздником!
Удачного дня и хорошего настроения!
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1
0 0
садово огородный сайт......
правильно сказали-- надо хоть разделять где нужны цветы-
новость про отраву , а видим цветы.
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КоляYeti 12439
1 0
И в первую очередь новость о вонючем тумане украсили фиалкой. Креативно!
Может нужно было цветком кактуса?
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*
0 0
КоляYeti:
Может нужно было цветком кактуса?
Есть же цветы, которые неприятно пахнут. Можно было ими. А выглядят некоторые очень даже ничего )))
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