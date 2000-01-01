7 марта читатели заметили изменения в дизайне ВашГород.ру.

К наступающему Международному женскому дню мы решили порадовать читателей и поменяли миниатюры в новостях на фотографии цветов. В честь праздника два дня — 7 и 8 марта, все наши материалы переоденутся в цветочный наряд.

Желаем всем нашим читательницам весеннего настроения, радости, сильного плеча рядом, улыбок и цветов. А их спутникам — наслаждения от улыбок и весны.

С наступающим Международным женским днём!