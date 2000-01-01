Первый в этом году «Клуб партнёров», чьи встречи традиционно — и стабильно — устраивает Кузнецкбизнесбанк, был посвящён национальной платёжной системе, запуск которой в последнее время активно обсуждает весь деловой (и не только) мир Новокузнецка, региона, страны. Так что название нынешней встречи — «Открываем МИР вместе» — было выбрано не случайно. Кузнецкбизнесбанк не только представил новокузнечанам систему «Мир», но и собрал вместе несколько десятков своих клиентов, предложив им к обсуждению целый «мир» актуальных сегодня тем. Речь шла о российских и мировых итогах прошлого года. Был дан традиционный анализ происходящего в мире. Обсудили вопросы кредитования и проблемы информационной безопасности на новокузнецких предприятиях и в организациях, критерии банковской стабильности и торговый эквайринг, даже курсы валют и планы по увеличению городских маршрутов «Транспортной карты». Но главной темой оставался «Мир».

Председатель правления Кузнецкбизнесбанка Юрий Буланов:

— Задача разработать независимую национальную платёжную систему была поставлена в нашей стране после того, как в марте 2014 года большое количество российских банков оказались неожиданно для себя отключёнными от международных систем «Visa» и «MasterCard» безо всяких на то оснований, а их клиенты, находившиеся в это время за границей, попросту остались без денег. ЦБ решил её довольно быстро. Сегодня участниками этой системы являются 193 крупных банков федерации — пока это составляет около трети российского банковского сектора. Ещё меньше — только 56 банков — занимаются выпуском карт «Мир». Этот процесс трудоёмкий и длительный — прежде всего, необходимо подготовить сеть, где эти карты будут обслуживаться. 29 июня 2016 года — одним из первых банков в регионах — участником системы «Мир» стал Кузнецкбизнесбанк. В настоящее время сеть банкоматов, а также торговых и сервисных предприятий Новокузнецка, которая работает с этими картами, практически готова. Наши специалисты выезжали — и продолжают выезжать — в городские точки торговли и услуг, чтобы установить новое программное обеспечение, работающее с «Миром», и обучить персонал. У меня самого есть такая карта — она чиповая, надёжная, удобная. Я уже опробовал её в нескольких новокузнецких магазинах.

Заместитель начальника управление вкладов населения Светлана Галанова:

— За полтора месяца Кузнецкбизнесбанк выпустил 400 карт «Мир» — к концу года эта цифра должна вырасти до 5000. Система очень быстро развивается — Банк России ориентирует всех сотрудников бюджетных организаций страны перейти на «Мир» уже в следующем году. У нашей национальной системы те же функции, что у известных международных. Отличий нет. Она технологичная, отвечает мировым стандартам, хорошо защищена от подделок, стабильно работает. Правда, на сегодняшний день «Мир» действует только на территории России. Но уже есть соглашения с Турцией и Арменией. Идут и другие переговоры. Картой «Мир» можно везде расплачиваться в Крыму — наши клиенты там отдыхали, говорят, что «Мир» принимают в торговых сетях, в банках по этой карте спокойно снимаешь наличные, даже зарплаты в Крыму получают на «Мир». Это безопасная, доступная система, а главное — она наша, национальная, свободная от внешних факторов. В этом году «Мир» запустит несколько удобных сервисов — мобильное приложение, технологию бесконтактных расчётов, собственные интересные бонусные программы для физических лиц. Планируется продвижение нашей платёжной системы за рубежом. Естественно, Кузнецкбизнесбанк будет поддерживать и продвигать дальнейшее развитие «Мира».

Начальник отдела потребительского кредитования Александр Левинец: