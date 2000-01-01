Качество молочной продукции в России оставляет желать лучшего.

Четверть молока и молочки на прилавках магазина — некачественные, пишет SU. Так показали результаты исследования Счётной палаты и Россельхознадзора. Из-за повышения себестоимости производители стали чаще добавлять в молочные продукты растительные жиры, такие, например, как пальмовое масло.

Эти добавки совершенно безвредны для организма, однако не могут в полной мере заменить животные жиры, считают диетологи. Кроме того, пальмовое масло и подобные ингредиенты чрезвычайно калорийны и повышают риск ожирения.

Помимо этого, в молоке всё чаще находят антибиотики. В 2015 году положительная проба выросла на 1%. Главная опасность антибиотиков в молочке — возможные аллергические реакции.

Если вы хотите покупать качественную молочку, при её выборе лучше внимательно изучить состав. Так, в качественном молоке не должно быть сыворотки, сухого молока и воды.

Хорошее сливочное масло на 100% сделано из пастеризованных сливок, и в нём нет сухого молока, растительных жиров и ароматизаторов. В составе натурального творога значатся молоко и закваска кисломолочных культур, и лучше избегать продукта с сухим молоком, растительными жирами и ароматизаторами.

В составе натурального кефира должны быть молоко и заквасочные микроорганизмы, и отсутствовать загустители, красители, ароматизаторы и сухое молоко.

Качественный сыр можно определить по тому, что он сделан из молока, молокосвёртывающего сычужного фермента, закваски мезофильных молочнокислых бактерий, хлористого кальция и соли. А вот сухое молоко, растительное масло, консерванты, стабилизаторы и соя — признаки ненатурального сыра.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, с некачественным молоком в России хотят бороться, изменив ГОСТ. Мы также сообщали, что учёные открыли вред чая с молоком.