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Специалисты рассказали о самом популярном возрасте кузбасских невест

Сегодня 10:18
579
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
эконом-букет.рф

В каком возрасте кузбасские женщины чаще всего выходят замуж, выяснили аналитики Кемеровостата.

По данным ведомства, в 2015 году чаще всего вступали в брак женщины в возрасте 25−34 лет. Их оказалось 43,2 процента. По сравнению с 2014 годом невест этого возраста стало больше на 1,1 процента. Число женщин других возрастных категорий, вступающих в брак, уменьшилось.

34,9 процента связали себя узами брака в возрасте 18−24 лет (в 2014 году — 42,1 процента).

Тех, кто построил семью в возрасте от 35 лет и больше, оказалось 20,9 процента (в 2014 году — 21,3 процента).

Реже всего вступали в брак представительницы прекрасного пола до 18 лет один процент (в 2014 году — 1,2 процента).

Комментарии 2
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кукумбер
3 0
Ну правильно. Работа, доход, квартира, машина есть - можно и замуж.
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О.
5 0
Ну правильно. Работа, доход, квартира, машина есть - можно и замуж.
С таким багажом и женихи быстро найдутся.
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