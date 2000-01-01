В каком возрасте кузбасские женщины чаще всего выходят замуж, выяснили аналитики Кемеровостата.

По данным ведомства, в 2015 году чаще всего вступали в брак женщины в возрасте 25−34 лет. Их оказалось 43,2 процента. По сравнению с 2014 годом невест этого возраста стало больше на 1,1 процента. Число женщин других возрастных категорий, вступающих в брак, уменьшилось.

34,9 процента связали себя узами брака в возрасте 18−24 лет (в 2014 году — 42,1 процента).

Тех, кто построил семью в возрасте от 35 лет и больше, оказалось 20,9 процента (в 2014 году — 21,3 процента).

Реже всего вступали в брак представительницы прекрасного пола до 18 лет один процент (в 2014 году — 1,2 процента).