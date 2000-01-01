Медики «скорой помощи» едва не стали жертвами вооружённого ножом мужчины.

Инцидент произошёл 2 марта в девять часов вечера, пишет SU.

Бригада «скорой» в составе двух фельдшеров-женщин и водителя поехала на вызов к пациенту. У того был перелом руки.

Медики обработали пострадавшему руку и собирались госпитализировать его. В этот момент между пострадавшим и его сыном произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Отмечается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сын пострадавшего начал угрожать фельдшерам ножом, преградил одной из женщин путь к выходу. Одна из медиков успела позвать на помощь водителя. Он помог женщинам убежать и заблокировал дверь дома снаружи.

За проявленную отвагу водитель Олег Асабин получил из рук Тулеева медаль «За честь и мужество». А Валентине Харитоновой и Татьяне Павлюченко вручили медали «За веру и добро».