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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Кузбассовец напал на бригаду «скорой помощи»

Сегодня 16:24
461
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mayflo.ru

Медики «скорой помощи» едва не стали жертвами вооружённого ножом мужчины.

Инцидент произошёл 2 марта в девять часов вечера, пишет SU.

Бригада «скорой» в составе двух фельдшеров-женщин и водителя поехала на вызов к пациенту. У того был перелом руки.

Медики обработали пострадавшему руку и собирались госпитализировать его. В этот момент между пострадавшим и его сыном произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Отмечается, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сын пострадавшего начал угрожать фельдшерам ножом, преградил одной из женщин путь к выходу. Одна из медиков успела позвать на помощь водителя. Он помог женщинам убежать и заблокировал дверь дома снаружи.

За проявленную отвагу водитель Олег Асабин получил из рук Тулеева медаль «За честь и мужество». А Валентине Харитоновой и Татьяне Павлюченко вручили медали «За веру и добро».

Комментарии 10
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Татьяна
0 17
Надо же, эти врачи довели мужика, а из них героев сделали !
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0 1
Во это скорость!

2 марта произошло и уже 7 марта - награды!
Весьма оперативно.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
Надо же, эти врачи довели мужика, а из них героев сделали !
Танюша! Не поленись, набери в поисковике "Большой боцманский загиб". Всё, что ты там прочитаешь,- посвящается тебе.
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Татьяна
0 4
Танюша! Не поленись, набери в поисковике "Большой боцманский загиб". Всё, что ты там прочитаешь,- посвящается тебе.
А Вы наберите ФЗ регламентирующие мед помощь и инвалидность зеркальникам и людям с пороками серца !
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Артём 7485
1 0
вы были на месте прооисшествия или у вас есть информация от очевидцев ?
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ГИУВ
0 0
Надо же, эти врачи довели мужика, а из них героев сделали !
Таня мы уже волноваться начали. Ан нет жива ещё старушка.
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Екарный Бабай
0 0
А Вы наберите ФЗ регламентирующие мед помощь и инвалидность зеркальникам и людям с пороками серца !
Танюша , ты опять со своим. Ссипала чесс слово.
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y
0 0
Тулиив как ты мог? Еще сильнее опустить кубас походу уже нельзя! Или еще можно?
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