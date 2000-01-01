Годовалой кемеровчанке Насте Флах срочно нужна донорская кровь любой группы в Новокузнецке.
Как удалось узнать журналистам ВашГород.ру, ребёнок уже вторую неделю лежит в реанимации с тяжёлой инфекцией. Организм девочки не справляется с болезнью, поэтому ей регулярно переливают донорскую кровь.
Сейчас ребёнок находится в Городской детской клинической больнице на Сеченова, 26. Сдать кровь можно в Кемеровском областном центре крови на Кутузова, 19. Доноры могут подойти в центр крови с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00.
Напомним, кровь годится любой группы. Дополнительную информацию предоставят по телефону
При сдаче крови нужно обязательно сказать, что она для Флах Анастасии Викторовны, 2016 года рождения. После этого донору должны дать справку, которую нужно сфотографировать и отсканировать, а затем передать в зональный перинатальный центр (Сеченова, 26) в реанимацию или родным Насти.
Контактный телефон родственников ребёнка — 8−952−942−51−24.