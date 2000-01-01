В Новокузнецке стартовало обучение первой группы добровольных народных дружин (ДНД).

В неё вошли 45 человек. Добровольцы будут изучать правила безопасности во время несения дежурств, правила поведения в экстренной ситуации и основы медицинской помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас разрабатывается городской сайт и собственный логотип движения ДНД. Также решается вопрос с помещением, в котором будет находиться постоянный штаб движения.

Отмечается, что в настоящее время поддерживать порядок в Новокузнецке правоохранительным органам помогает народная дружина из 116 человек. Волонтёры патрулируют город ежедневно, а также принимают участие в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий.