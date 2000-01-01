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В Новокузнецке возрождают движение народных дружин

Сегодня 10:47
232
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fotland.ru

В Новокузнецке стартовало обучение первой группы добровольных народных дружин (ДНД).

В неё вошли 45 человек. Добровольцы будут изучать правила безопасности во время несения дежурств, правила поведения в экстренной ситуации и основы медицинской помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас разрабатывается городской сайт и собственный логотип движения ДНД. Также решается вопрос с помещением, в котором будет находиться постоянный штаб движения.

Отмечается, что в настоящее время поддерживать порядок в Новокузнецке правоохранительным органам помогает народная дружина из 116 человек. Волонтёры патрулируют город ежедневно, а также принимают участие в охране правопорядка при проведении массовых мероприятий.

Комментарии 9
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Прохожий
15 1
А че полицаи не справляются?Или "власть"так панически боится своего народа?
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1
10 20
вперед стадо ,давайте возможность чинушам "экономить" в свой корман!!!!!
мало того что с вас последние штаны снимают , так вы еще за бесплатно,без каких либо льгот ,ранних пенсий и т.д. будите выполнять работы людей в погонах!!!
если подойдет на улице чел в гражданке и без корочек и будет " умничать" , что он услышит в ответ?правильно.....
а потом будете жаловаться что вас кто то обидел или послал!!!
а если залезете не туда. вам скажут -"кто тебя просил?"

а завтра они дорожников всех уволят вы пойдете асфальт ложить?причем за свой счет....

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!!!
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жека
2 0
вперед стадо ,давайте возможность чинушам "экономить" в свой корман!!!!!
мало того что с вас последние штаны снимают , так вы еще за бесплатно,без каких либо льгот ,ранних пенсий и т.д. будите выполнять работы людей в погонах!!!
если подойдет на улице чел в гражданке и без корочек и будет " умничать" , что он услышит в ответ?правильно.....
а потом будете жаловаться что вас кто то обидел или послал!!!
а если залезете не туда. вам скажут -"кто тебя просил?"

а завтра они дорожников всех уволят вы пойдете асфальт ложить?причем за свой счет....

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!!!
плюс+
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((
43 8
Народная дружина может положить начало воспитания самосознания населения. Сейчас население живет по принципу "Я плачу налоги, остальное - не мое дело". Походит каждый по городу с целью поддержания порядка, полюбуется на безобразия, творимые "ближними", может быть, что-то сдвинется в мозгу. Обсуждать и осуждать, глядя в монитор все горазды - "Все вокруг такие тупые, такие сволочи. Все вокруг так мерзко. Лишь бы меня не коснулось." В СССР народная дружина существовала вполне эффективно.
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Местная 6561
5 0
А че полицаи не справляются?Или "власть"так панически боится своего народа?
А полицаям вообще всё фиолетово.
Вчера беседовала с сотрудником наркоконтроля, из беседы вывод был один: работают так же, как и все уровни нашей "власти" - "мы вас предупредили, дальше - ваши проблемы".
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123
10 28
Народная дружина может положить начало воспитания самосознания населения. Сейчас население живет по принципу "Я плачу налоги, остальное - не мое дело". Походит каждый по городу с целью поддержания порядка, полюбуется на безобразия, творимые "ближними", может быть, что-то сдвинется в мозгу. Обсуждать и осуждать, глядя в монитор все горазды - "Все вокруг такие тупые, такие сволочи. Все вокруг так мерзко. Лишь бы меня не коснулось." В СССР народная дружина существовала вполне эффективно.
"В СССР народная дружина существовала вполне эффективно."----в ссср много чего эффективно существовало!!!
вот когда условия жизни создадут для рабочего человека достойные, тогда да........
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((
1 0
"В СССР народная дружина существовала вполне эффективно."----в ссср много чего эффективно существовало!!!
вот когда условия жизни создадут для рабочего человека достойные, тогда да........
Если рабочий человек благодаря недостойным условиям деградирует насквозь, потом уже ничего не поможет.
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Путинопитек обыкновенный
2 0
вперед стадо ,давайте возможность чинушам "экономить" в свой корман!!!!!
мало того что с вас последние штаны снимают , так вы еще за бесплатно,без каких либо льгот ,ранних пенсий и т.д. будите выполнять работы людей в погонах!!!
если подойдет на улице чел в гражданке и без корочек и будет " умничать" , что он услышит в ответ?правильно.....
а потом будете жаловаться что вас кто то обидел или послал!!!
а если залезете не туда. вам скажут -"кто тебя просил?"

а завтра они дорожников всех уволят вы пойдете асфальт ложить?причем за свой счет....

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ!!!
власть За*ср*ала мозг и мозг превратился в холодец)))
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Путинопитек обыкновенный
3 0
Если рабочий человек благодаря недостойным условиям деградирует насквозь, потом уже ничего не поможет.
каков поп таков и приход.
Су ка Обама, тупой негр жизнь портит простому русскому народу!
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