В ночь на 7 марта рабочие уже отремонтировали несколько участков дорожного полотна в Кемерове.

Работы проводились на Красноармейском и Искитимском мостах, на улицах Красной, у дома № 7 и Бийской, у дома № 32; на перекрёстках улиц Терешковой — Сибиряков-Гвардейцев, Радищева — 1 Линия, Базовая — Автозаводская. Всего восстановлено 36 квадратных метров дорожного полотна, сообщает пресс-служба города.

В ночь на 8 марта ремонт продолжится на улицах Автозаводской, Терешковой (от проспекта Шахтёров до проспекта Октябрьского), на проспекте Кузнецком от улицы Красноармейской до улицы Николая Островского.

Отмечается, что ремонт проводится с применением литой асфальтобетонной смеси. Эта технология позволяет проводить работы при низких температурах (до -10 градусов Цельсия), а также укладывать смесь на влажное покрытие без предварительной сушки. Кроме этого, литой асфальтобетон быстро затвердевает и не требует дополнительного уплотнения.