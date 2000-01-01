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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Сегодня 11:37
504
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://img3.proshkolu.ru/, УДКХиБ

В Новокузнецке с 27 марта 2017 года запретят стоянку автомобилей на Пионерском.

Изменения начнут действовать для участка от пересечения со Спартака до Металлургов.

«На чётной стороне проспекта Пионерский будет произведена установка дорожных знаков „Стоянка запрещена“ с табличками дополнительной информации „рабочие дни“, время действия с „22 ч. до 6 ч.“ и „Работает эвакуатор“», — сообщили в Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На нечётной стороне Пионерского установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Организацию движения решили поменять после пожеланий новокузнечан. Также припаркованные машины мешали убирать проезжую часть.

Управление просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения. Оставленные на указанном участке машины может забрать эвакуатор.

Комментарии 1
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Vasya
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А потом местные жители будут ныть, что у них во дворах устроили парковки!!!
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