Волонтёрские отряды студентов Кемеровского областного медицинского колледжа, его Новокузнецкого и Прокопьевского филиалов 7−8 марта проводят акции, посвящённые Международному женскому дню.

Как сообщает региональный департамент охраны здоровья населения, в Областном клиническом онкологическом диспансере (Кемерово, улица Волгоградская, 35) студенты организуют для пациентов праздничное поздравление и концерт. Кроме того, волонтёры расчистят территории диспансера от снега, помоют окна и проведут санитарную уборку помещения архива учреждения.

В Новокузнецком клиническом онкологическом диспансере (улица Кутузова, 25) студенты оформят праздничной атрибутикой отделения, поздравят пациентов, а также помогут в уборке снега.

Праздничную программу и конкурсы со сладкими призами волонтёры организуют и в отделении детской онкологии, гематологии Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4 (улица Димитрова, 33).

Пациентов онкологического отделения Прокопьевской городской больницы № 1 ул. (Подольская, 12) студенты-медики порадуют концертом с вокальными и танцевальными номерами. Запланирована и помощь учреждению в очистке территории корпуса № 6 от снега.