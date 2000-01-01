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Здоровый город

Кузбасские студенты-медики подарят праздник пациентам

Сегодня 11:42
203
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
2.bp.blogspot.com

Волонтёрские отряды студентов Кемеровского областного медицинского колледжа, его Новокузнецкого и Прокопьевского филиалов 7−8 марта проводят акции, посвящённые Международному женскому дню.

Как сообщает региональный департамент охраны здоровья населения, в Областном клиническом онкологическом диспансере (Кемерово, улица Волгоградская, 35) студенты организуют для пациентов праздничное поздравление и концерт. Кроме того, волонтёры расчистят территории диспансера от снега, помоют окна и проведут санитарную уборку помещения архива учреждения.

В Новокузнецком клиническом онкологическом диспансере (улица Кутузова, 25) студенты оформят праздничной атрибутикой отделения, поздравят пациентов, а также помогут в уборке снега.

Праздничную программу и конкурсы со сладкими призами волонтёры организуют и в отделении детской онкологии, гематологии Новокузнецкой городской детской клинической больницы № 4 (улица Димитрова, 33).

Пациентов онкологического отделения Прокопьевской городской больницы № 1 ул. (Подольская, 12) студенты-медики порадуют концертом с вокальными и танцевальными номерами. Запланирована и помощь учреждению в очистке территории корпуса № 6 от снега.

Комментарии 1
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Статист
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С хорошими успехами завершился, для Кемеровской области январь 2017 года. Естественная убыль населения Кемеровской области в январе 2017 года составила - 1299 человек!
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