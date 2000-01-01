7 марта в Новокузнецке и Кемерове в течение всего дня пройдут массовые проверки водителей.

В Новокузнецке 7 марта объявили Днём безопасности дорожного движения. Инспекторы уделят особое внимание машинам с пассажирами-детьми и пьяным водителям. Также не останутся без наказания нарушители скоростного режима и правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

В Кемерове 7 марта во всех районах города водителей будут проверять на трезвость и другие нарушения. Также кемеровские инспекторы 7 и 8 марта подарят женщинам-водителям, нарушающим правила, по цветку.