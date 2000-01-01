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В Новокузнецке и Кемерове пройдут массовые проверки водителей

Сегодня 12:10
394
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://odin-moy-den.livejournal.com

7 марта в Новокузнецке и Кемерове в течение всего дня пройдут массовые проверки водителей.

В Новокузнецке 7 марта объявили Днём безопасности дорожного движения. Инспекторы уделят особое внимание машинам с пассажирами-детьми и пьяным водителям. Также не останутся без наказания нарушители скоростного режима и правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

В Кемерове 7 марта во всех районах города водителей будут проверять на трезвость и другие нарушения. Также кемеровские инспекторы 7 и 8 марта подарят женщинам-водителям, нарушающим правила, по цветку.

Комментарии 4
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???
3 0
...подарят женщинам-водителям, нарушающим ПРАВА, по цветку.
.....чьи права??
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автобледи
0 0
Поеду собью какого-нибудь пешика...зато цветочек подарят.
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Андрей
0 0
Конечно когда еще то,перед праздниками да в праздники,а остальные дни заняться нечем?Меня раз удивили на Рождество,раза 3 спрашивал продую я или нет,такое чувство что им даже документы не нужны,хоть без них ездий только трезвый и без детей
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Андрей
0 0
Поеду собью какого-нибудь пешика...зато цветочек подарят.
Срок тебе подарят
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