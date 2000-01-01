В преддверии лета мы не раз задумываемся о своей фигуре и способах её улучшения.

А уж извечная дилемма похудения даст фору гамлетовскому «Быть или не быть». Спорт или диета? Ограничить себя в питании или налечь на физнагрузки? С таким вопросом редакция ВашГород.ру обратилась к инструктору тренажёрного зала фитнес-клуба X-Fit Галине Алалыкиной.

На деле хорош каждый из вариантов — и спорт, и диета, уверена тренер. Для организма, считает она, важно лишь тратить энергии больше, чем получать её из еды. Поэтому диета поможет сбросить лишние кило, а регулярное употребление чистой воды снизит отёчность.

Однако при выборе диеты важно, чтобы она была сбалансированной. Неправильное питание легко приведёт к потере мышечной массы, и тело станет дряблым. Так, например, может случиться при выборе гречневой, овощной, фруктовой и других монодиет.

Если человек хочет не только похудеть, но и сделать тело подтянутым, без спорта не обойтись. Многие в этом случае не меняют питание, а просто стараются быть более активными. Это тоже способствуют потере веса.

«Но стоит помнить, что спортом вы занимаетесь три раза в неделю, а приёмов пищи у вас должно быть не мене четырёх в день. К тому же, после занятий в фитнес-клубе аппетит может усилиться, и вы просто компенсируете затраченные калории едой», — рассказала ВашГород.ру Галина Алалыкина.

Оптимальным вариантом по-прежнему остаётся и сбалансированное питание, и физическая активность. А чтобы не навредить себе, Галина советует обратиться к специалисту, который подберёт тренировки и питание с учётом личных особенностей и пожеланий.

Те, кто не намерен обращаться к эксперту, но хотят похудеть, могут воспользоваться простыми правилами:

«Пейте больше чистой воды. Чай, кофе и соки не относятся в воде, плотно завтракайте, а ужин сделайте лёгким. Замените конфеты и всевозможные торты на фрукты и орешки. Если нет времени или финансов на занятия фитнесом, больше гуляйте — длительное кардио запускает процесс жиросжигания. Например, выходите из транспорта на две-три остановки раньше и идите пешком. Начинайте своё утро с небольшой зарядки, тем самым вы разбудите свой организм и будете более бодрым и энергичным».

Следуя этим простым правилам, любой поможет телу преобразиться, считает тренер.