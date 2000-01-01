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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Россияне назвали самых красивых и умных женщин

Сегодня 17:54
307
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://pixabay.com

В преддверии Международного женского дня ВЦИОМ узнал, каких россиянок наши граждане считают самыми красивыми и умными.

Чаще всего опрошенные называли самыми красивыми и умными близких им женщин — мам, жён, сестёр и дочерей. Но также упоминались известные представительницы прекрасной половины человечества, пишет «РИА Новости».

Так, говоря о самых привлекательных внешне россиянках, опрошенные вспоминали телеведущую Оксану Фёдорову, актрису Элину Быстрицкую, певицу Софию Ротару, спортсменку Алину Кабаеву.

В числе умнейших представительниц прекрасного пола — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, политик Валентина Матвиенко, императрица Екатерина Великая, представительница МИДа России Мария Захарова и другие известные женщины.

Примечательно, что в обоих случаях больше половины участников затруднилось ответить на вопросы.

Ранее ВашГород .ру сообщал, что россиянкам предлагают взять напрокат мужчину и цветы на 8 Марта. Мы также сообщали, как можно поздравить близких женщин, и куда на 8 Марта сходить в Новокузнецке.

Комментарии 6
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Сан Саныч:
Ну как тут без Кабаевой).
чё в ней красивого?.......
интерес в том что "узлом может завязаться"?
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
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Хочу посмотреть на россиянина, назвавшего умнейшей Матвиенко с её отрицательным IQ
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lex
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Хочу посмотреть на россиянина, назвавшего умнейшей Матвиенко с её отрицательным IQ
Наверно порошенко, если ротяру Россиянка...
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л
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Ну Захарова прям умнейшая и красивейшая! Тупая дура! Как еще МИД с ней позорится ржали над американкой, не помню как зовут ну типа Захаровой, а сами такую же выставили.
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y
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Сердючка всем кабаевым фору даст.
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