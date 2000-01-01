В преддверии Международного женского дня ВЦИОМ узнал, каких россиянок наши граждане считают самыми красивыми и умными.

Чаще всего опрошенные называли самыми красивыми и умными близких им женщин — мам, жён, сестёр и дочерей. Но также упоминались известные представительницы прекрасной половины человечества, пишет «РИА Новости».

Так, говоря о самых привлекательных внешне россиянках, опрошенные вспоминали телеведущую Оксану Фёдорову, актрису Элину Быстрицкую, певицу Софию Ротару, спортсменку Алину Кабаеву.

В числе умнейших представительниц прекрасного пола — первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, политик Валентина Матвиенко, императрица Екатерина Великая, представительница МИДа России Мария Захарова и другие известные женщины.

Примечательно, что в обоих случаях больше половины участников затруднилось ответить на вопросы.

Ранее ВашГород .ру сообщал, что россиянкам предлагают взять напрокат мужчину и цветы на 8 Марта. Мы также сообщали, как можно поздравить близких женщин, и куда на 8 Марта сходить в Новокузнецке.