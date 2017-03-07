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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Сегодня 17:59
288
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
www.publicdomainpictures.net

В Новокузнецке с 27 марта 2017 года запретят стоянку автомобилей на Пионерском.

Изменения начнут действовать для участка от пересечения со Спартака до Металлургов.

«На чётной стороне проспекта Пионерский будет произведена установка дорожных знаков „Стоянка запрещена“ с табличками дополнительной информации „рабочие дни“, время действия с „22 ч. до 6 ч.“ и „Работает эвакуатор“», — сообщили в Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На нечётной стороне Пионерского установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Организацию движения решили поменять после пожеланий новокузнечан. Также припаркованные машины мешали убирать проезжую часть.

Управление просит водителей быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения. Оставленные на указанном участке машины может забрать эвакуатор.

Комментарии 3
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povoko
0 0
давно пора
Да вообще охренительнейше раздражают на проезжей части брошенные машины. Ну ладно не заводится, так отгони куда-нибудь во двор что-ли!
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жека
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очень верное решение.опасный участок дороги.
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