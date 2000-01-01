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В России стало легче получить материнский капитал

Сегодня 18:03
261
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://buqet.ru

В России сократился срок получения материнского капитала.

Раньше при подаче заявления органы брали месяц на его рассмотрение и месяц — на перечисление денег. Сроки рассмотрения не изменились, а вот средства теперь обещают выдавать в течение десяти дней, пишет SU.

Помимо этого, изменились документы для распоряжения маткапиталом. Если раньше семья решала направить его на улучшение жилищных условий, то им надо было подать в Пенсионный фонд свидетельство о государственной регистрации права собственности. Теперь для этого в органы надо принести копию выписки из Единого государственного реестра прав.

Действие программы материнского капитала в России должно прекратиться в 2018 году. Однако Минтруд предлагал продлить его до 2023 года, как уже сообщал ВашГород.ру.

Комментарии 1
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А почему у депутасей и чиговноежиков проезд бесплатный, а дети обязаны платить?
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