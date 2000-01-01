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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Новокузнечан просят сдать кровь для тяжелобольного ребёнка

Сегодня 18:01
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://pixabay.com

Годовалой кемеровчанке Насте Флах срочно нужна донорская кровь любой группы в Новокузнецке.

Как удалось узнать журналистам ВашГород.ру, ребёнок уже вторую неделю лежит в реанимации с тяжёлой инфекцией. Организм девочки не справляется с болезнью, поэтому ей регулярно переливают донорскую кровь.

Сейчас ребёнок находится в Городской детской клинической больнице на Сеченова, 26. Сдать кровь можно в Кемеровском областном центре крови на Кутузова, 19. Доноры могут подойти в центр крови с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. Дополнительную информацию предоставят по телефону 8 (384) 379-68-25.

При сдаче крови нужно обязательно сказать, что она для Флах Анастасии Викторовны, 2016 года рождения. После этого донору должны дать справку, которую нужно сфотографировать и отсканировать, а затем передать в зональный перинатальный центр (Сеченова, 26) в реанимацию или родным Насти.

Контактный телефон родственников ребёнка — 8−952−942−51−24.

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