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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Как сдать «город» в автошколе — вопрос дня

Сегодня 18:10
308
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.farpost.ru/

В редакцию ВашГород.ру с вопросом об экзамене в ГИБДД обратился новокузнечанин Владимир.

«В марте я заканчиваю автошколу, предстоит экзамен в ГИБДД. Уважаемые читатели, расскажите, как вы сдавали „город“? Буду благодарен за советы и „секреты“. Кому удалось сдать экзамен с 1−2 раз? Особенно интересны истории тех, кто получил права недавно», — написал Владимир.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или публикуйте в «предложке» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 6
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Вова
1 0
Я сдавал 3 года назад,сдал со 2 раза.Знакомый третий сдаёт.Удачи тебе.
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povoko
0 0
Я сдавал два месяца, и потом договорился о взятке . Но точно знаю что того директора уволили. Вот так то. Хотя сейчас водителем работаю. Просто не хочу называть автошколу, но там было очень мало практики, именно, вождения по городу.
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Ййчтоб ты не сдал
0 1
Задолбали Утки на дороге.
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Светик Я
1 0
Сдавала почти три года назад. У нас в городе потерпела не удачу. Последний раз в нашем городе сдавала у Драницина. Редкостной гад. Он мне 15 баллов наставил даже при том, что по его словам экзамен уже был закончен. Да и Бог ему судья. Плюнула и уехала на Алтай там со второго раза сдала, при том что даже пришлось сдавать на шестёрке после Соляриса. Инспектор на Алтае даже смеялся как так в Новокузнецке ты не смогла сдать, а здесь проехала идеально. Я проехала всего 100 метров.
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!!!!!!!!!!!!!!!
0 0
Только практика, и как можно больше!
Катайся, катайся, катайся!
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Еся
2 1
Сдавала почти три года назад. У нас в городе потерпела не удачу. Последний раз в нашем городе сдавала у Драницина. Редкостной гад. Он мне 15 баллов наставил даже при том, что по его словам экзамен уже был закончен. Да и Бог ему судья. Плюнула и уехала на Алтай там со второго раза сдала, при том что даже пришлось сдавать на шестёрке после Соляриса. Инспектор на Алтае даже смеялся как так в Новокузнецке ты не смогла сдать, а здесь проехала идеально. Я проехала всего 100 метров.
Вот такие по на сдают по деревням , потом тупят в городе!!! Задолбали!!!
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