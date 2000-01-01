В редакцию ВашГород.ру с вопросом об экзамене в ГИБДД обратился новокузнечанин Владимир.

«В марте я заканчиваю автошколу, предстоит экзамен в ГИБДД. Уважаемые читатели, расскажите, как вы сдавали „город“? Буду благодарен за советы и „секреты“. Кому удалось сдать экзамен с 1−2 раз? Особенно интересны истории тех, кто получил права недавно», — написал Владимир.

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