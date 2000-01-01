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#ГИДПОГОРОДУ
На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Новокузнечан и кемеровчан ждут массовые проверки ГИБДД

Сегодня 18:12
461
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://photo.99px.ru/

7 марта в Новокузнецке и Кемерове в течение всего дня пройдут массовые проверки водителей.

В Новокузнецке 7 марта объявили Днём безопасности дорожного движения. Инспекторы уделят особое внимание машинам с пассажирами-детьми и пьяным водителям. Также не останутся без наказания нарушители скоростного режима и правил проезда перекрёстков и пешеходных переходов.

В Кемерове 7 марта во всех районах города водителей будут проверять на трезвость и другие нарушения. Также кемеровские инспекторы 7 и 8 марта подарят женщинам-водителям, нарушающим правила, по цветку.

Комментарии 8
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1
1 2
ЧЁ за дела? Где все комментарии к последним новостям?!
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Эмоциональная стабильность каждого::
5 2
Едой набита под завязку
Кишка, в руке лежит Айфон,
Мозг спит ... и видит дивный сон,
Что жизнь в России - это сказка ... .
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вг "суперпупер"
5 1
ЧЁ за дела? Где все комментарии к последним новостям?!
вгэшники ужрались уже , начинают криативить.
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Сюся
6 0
На счет женщинам-водителям-нарушительницам ПДД, подарить цветок - это креативненько!
А женщинам-пешеходам-нарушительницам ПДД, подарить цветок, слабо?
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х р е н у с я
3 1
На счет женщинам-водителям-нарушительницам ПДД, подарить цветок - это креативненько!
А женщинам-пешеходам-нарушительницам ПДД, подарить цветок, слабо?
женщинам-пешеходам-нарушительницам ПДД
будет много цветов.....
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povoko
0 0
Ребят! Ну кто же 7-го пьяный ездит??!! Ловить нужно восьмого или девятого, когда я с дикого похмелья на работу попрусь.
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Что такого?
0 0
Ребят! Ну кто же 7-го пьяный ездит??!! Ловить нужно восьмого или девятого, когда я с дикого похмелья на работу попрусь.
Неаа, а мы уже сёдни на работе разминались перед 8 марта красненьким!
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y
0 0
Ребят! Ну кто же 7-го пьяный ездит??!! Ловить нужно восьмого или девятого, когда я с дикого похмелья на работу попрусь.
А как еще гаиетам денюшку срубить к 8 марта?
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