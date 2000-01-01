8 Марта — день не только красоты и улыбок, но и сильных, смелых и ярких женщин.

В честь праздника редакция ВашГород.ру составила свою подборку пяти самых ярких новокузнечанок, про которых мы уже писали на сайте. Наши героини уверенно опровергают стереотип о «слабой» половине человечества, а их упорству, воле и жизнелюбию можно только позавидовать.

Евгения Корюкова

«Я добрая, но добро должно быть с кулаками», — так говорит о себе Евгения Корюкова.

Успешная бизнесвумен, директор некоммерческого предприятия «Автолайн» известна новокузнечанам сильным характером и твёрдой жизненной позицией.

Евгения Корюкова открыто говорит о проблемах Новокузнецка: о сложных взаимоотношениях маршрутчиков с Управлением по транспорту и связи, об отсутствии в Заводском районе мест отдыха и развлечений, о подтасовках на выборах и нехватке перевозчиков детей в городе.

Привычка рубить правду-матку не всегда идёт на пользу, считает сама Евгения. По её словам, именно поэтому ей не удалось пройти на выборах. Однако мы верим в Евгению Корюкову и желаем ей и дальше отстаивать свои права и права новокузнечан в городе!

Наталья Вахитова

Глядя на Наталью Вахитову, понимаешь, что этот человек точно не сдастся перед трудностями. 28-летняя новокузнечанка — это и активный общественный деятель, и поэтесса, и рукодельница, и оратор.

Наталья уверенно отстаивает права граждан с ограниченными возможностями, о которых у нас в стране почему-то нередко забывают. В её графике есть место и для мастер-класса с ребятишками, и семинара в наркологическом центре, и консультации для родителей с ДЦП, и для участия в конкурсе красоты для девушек-колясочниц.

А ещё Наталья — пресс-секретарь первой российской школы «ДоброПлюс», которая пропагандирует «Кинестетикс» — школу движения для людей с ограниченными возможностями.

ВашГород.ру желает Наталье добиться успеха в защите прав маломобильных граждан!

Ольга Юшкова

Джаз и Ольга Юшкова — в Новокузнецке понятие неразделимые.

«Вся жизнь моя — одно большое чудо», — поделилась как-то Ольга Юшкова с ВашГород.ру.

Это чудо новокузнечанка создала и поддерживает своими силами. Она и директор, и продюсер, и художественный руководитель, и вокалистка джаз-клуба «Геликон».

Ольга регулярно организует фестиваль «Джаз у старой крепости», куда приезжают маститые исполнители джаза из-за рубежа. Помимо этого, голос Ольги Юшковой регулярно радует новокузнечан на концертах в джаз-клубе.

Оксана Ишимцева

Кто знает всё о новокузнецких дорогах, как не Оксана Ишимцева? Новокузнечанка начинала как организатор новокузнецкой группы «Пробок.НЕТ» и выступала за улучшение дорожных условий города.

Активную позицию Оксаны заметили в администрации и позвали работать к себе. Теперь Оксана — инженер безопасности дорожного движения при Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства. Она всегда готова ответить пешеходам и водителям на волнующие вопросы: почему на отдельных участках города так много «зебр», где в городе аварийно опасные участки и как решить проблему стихийной парковки.

Желаем Оксане дальнейших успехов в решении дорожных проблем Новокузнецка!

Лариса Сергеева

С Новокузнецком и его жителями у Ларисы Сергеевой особая связь: она рассказывала новокузнечанам о тонкостях евроремонта в передаче «Дом», затем сообщала о жизни города со страниц новокузнецких изданий. Сейчас Лариса — пресс-секретарь в МТСК, филиале Сибирской генерирующей компании.

«Меня спрашивают: „Что там может быть интересного вообще — эти трубы, теплоснабжение?“ Да много чего!» — рассказала Лариса в интервью ВашГород.ру.

И, хотя, трубы кажутся делом неинтересным, холодной осенью о них вспоминают как нельзя часто. И, если в домах вдруг случится форс-мажор и пропадёт тепло, Лариса Сергеева готова выяснить, что случилось, и сообщить об этом в СМИ. Помимо этого, горожанка не проходит мимо главных новокузнецких проблем и активно участвует в их обсуждении.

Желаем Ларисе карьерного роста и успешного взаимодействия с клиентами!

Уважаемые читатели! Редакция ВашГород.ру понимает, что всех достойных женщин не упомянешь, поэтому приглашаем вас написать в комментариях о самой яркой и активной, по вашему мнению, горожанке!

Ранее ВашГород.ру рассказывал об идеях поздравлений с 8 Марта. Мы также сообщали о том, какие подарки кузбасские женщины хотят получить в Международный женский день и где в Новокузнецке отметить этот праздник.











