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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Красивые, смелые и успешные: пять самых ярких новокузнечанок по версии ВашГород.ру

Сегодня 09:00
671
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
https://pixabay.com/

8 Марта — день не только красоты и улыбок, но и сильных, смелых и ярких женщин.

В честь праздника редакция ВашГород.ру составила свою подборку пяти самых ярких новокузнечанок, про которых мы уже писали на сайте. Наши героини уверенно опровергают стереотип о «слабой» половине человечества, а их упорству, воле и жизнелюбию можно только позавидовать.

Евгения Корюкова

«Я добрая, но добро должно быть с кулаками», — так говорит о себе Евгения Корюкова.

Успешная бизнесвумен, директор некоммерческого предприятия «Автолайн» известна новокузнечанам сильным характером и твёрдой жизненной позицией.

Евгения Корюкова открыто говорит о проблемах Новокузнецка: о сложных взаимоотношениях маршрутчиков с Управлением по транспорту и связи, об отсутствии в Заводском районе мест отдыха и развлечений, о подтасовках на выборах и нехватке перевозчиков детей в городе.

Привычка рубить правду-матку не всегда идёт на пользу, считает сама Евгения. По её словам, именно поэтому ей не удалось пройти на выборах. Однако мы верим в Евгению Корюкову и желаем ей и дальше отстаивать свои права и права новокузнечан в городе!

Наталья Вахитова

Глядя на Наталью Вахитову, понимаешь, что этот человек точно не сдастся перед трудностями. 28-летняя новокузнечанка — это и активный общественный деятель, и поэтесса, и рукодельница, и оратор.

Наталья уверенно отстаивает права граждан с ограниченными возможностями, о которых у нас в стране почему-то нередко забывают. В её графике есть место и для мастер-класса с ребятишками, и семинара в наркологическом центре, и консультации для родителей с ДЦП, и для участия в конкурсе красоты для девушек-колясочниц.

А ещё Наталья — пресс-секретарь первой российской школы «ДоброПлюс», которая пропагандирует «Кинестетикс» — школу движения для людей с ограниченными возможностями.

ВашГород.ру желает Наталье добиться успеха в защите прав маломобильных граждан!

Ольга Юшкова

Джаз и Ольга Юшкова — в Новокузнецке понятие неразделимые.

«Вся жизнь моя — одно большое чудо», — поделилась как-то Ольга Юшкова с ВашГород.ру.

Это чудо новокузнечанка создала и поддерживает своими силами. Она и директор, и продюсер, и художественный руководитель, и вокалистка джаз-клуба «Геликон».

Ольга регулярно организует фестиваль «Джаз у старой крепости», куда приезжают маститые исполнители джаза из-за рубежа. Помимо этого, голос Ольги Юшковой регулярно радует новокузнечан на концертах в джаз-клубе.

Оксана Ишимцева

Кто знает всё о новокузнецких дорогах, как не Оксана Ишимцева? Новокузнечанка начинала как организатор новокузнецкой группы «Пробок.НЕТ» и выступала за улучшение дорожных условий города.

Активную позицию Оксаны заметили в администрации и позвали работать к себе. Теперь Оксана — инженер безопасности дорожного движения при Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства. Она всегда готова ответить пешеходам и водителям на волнующие вопросы: почему на отдельных участках города так много «зебр», где в городе аварийно опасные участки и как решить проблему стихийной парковки.

Желаем Оксане дальнейших успехов в решении дорожных проблем Новокузнецка!

Лариса Сергеева

С Новокузнецком и его жителями у Ларисы Сергеевой особая связь: она рассказывала новокузнечанам о тонкостях евроремонта в передаче «Дом», затем сообщала о жизни города со страниц новокузнецких изданий. Сейчас Лариса — пресс-секретарь в МТСК, филиале Сибирской генерирующей компании.

«Меня спрашивают: „Что там может быть интересного вообще — эти трубы, теплоснабжение?“ Да много чего!» — рассказала Лариса в интервью ВашГород.ру.

И, хотя, трубы кажутся делом неинтересным, холодной осенью о них вспоминают как нельзя часто. И, если в домах вдруг случится форс-мажор и пропадёт тепло, Лариса Сергеева готова выяснить, что случилось, и сообщить об этом в СМИ. Помимо этого, горожанка не проходит мимо главных новокузнецких проблем и активно участвует в их обсуждении.

Желаем Ларисе карьерного роста и успешного взаимодействия с клиентами!

Уважаемые читатели! Редакция ВашГород.ру понимает, что всех достойных женщин не упомянешь, поэтому приглашаем вас написать в комментариях о самой яркой и активной, по вашему мнению, горожанке!

Ранее ВашГород.ру рассказывал об идеях поздравлений с 8 Марта. Мы также сообщали о том, какие подарки кузбасские женщины хотят получить в Международный женский день и где в Новокузнецке отметить этот праздник.






Комментарии 6
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Ли
12 3
Всех с праздником! У Оксаны И инженера безопасности дорожного движения, образование специальное хоть есть? Или туда берут всех с любым образованием и опытом.
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Павел Фомин
4 0
Всех с праздником! У Оксаны И инженера безопасности дорожного движения, образование специальное хоть есть? Или туда берут всех с любым образованием и опытом.
А у нас сегодня в России вообще то, кто то, учитывает наличие спецобразования, предыдущего опыта, других данных, при назначении на должность?
Всех женщин поздравляю с праздником 8-ого марта!
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Оксана И. 955
1 0
Спасибо, очень неожиданно. Поздравляю всю женскую половину редакции Ваш город с праздником))) И отдельное спасибо женщинам комментаторам, особенно хочу отметить Бусину. За ваши острые иногда даже язвительные комментарии, за шелухой которых скрывается неподдельный интерес и любовь к нашему родному городу))))
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1Татьяна
0 0
Оксана И.:
Спасибо, очень неожиданно. Поздравляю всю женскую половину редакции Ваш город с праздником))) И отдельное спасибо женщинам комментаторам, особенно хочу отметить Бусину. За ваши острые иногда даже язвительные комментарии, за шелухой которых скрывается неподдельный интерес и любовь к нашему родному городу))))
С праздником весны! Я думаю что, у многих горожан ещё больше бы было интереса к городу, если бы городские власти были заинтересованы в этом. Нам горожанам отбивают все интересы. Лично я, занималась общественной деятельностью много лет. Я была старшей дома 25 лет. Я охватывала не только свою территорию дома, но и по всему Запсибу. Неоднократно даже приходилось прибегать к помощи телевидения чтобы решить какой либо вопрос т.к. от администрации района не принималось мер. Появились у меня проблемы, личного характера. Я много лет тыкаюсь как слепой котёнок по всем инстанциям за помощью. Но, мне везде говорят фиг вам! И это не смотря на то что, я инвалид 2 группы. В отношении меня совершено сразу не одно уголовное дело, медицинскими специалистами. Через органы правопорядка решить невозможно ничего, все отказываются т.к. нет честного правосудия! Так будет ли интерес у таких как я, делать что либо, на благо города? Очень обидно и стыдно за всех горожан! Если нет связей, так и не нужен человек ни кому! Нас принуждают соглашаться с насилием, перешагивая через судьбы людей и идти напролом! Теперь о дорогах немного. Очень хочется чтобы обратили на нас внимание! Мы живём за школой №5. И каждую весну мы становимся пленниками бездорожья. Нам негде ходить. Вдоль дороги на школу №18, детям негде ходить. Со стороны сада Металлургов на дома Клименко 29 с дробями, мимо гаражей снег проваливается. По переходу к рынку со стороны бульвара(ракеты), постоянно вода на дороге, ступеньки все обломаны. А под водой ещё и лёд, очень травмо- опасно! И в нашу администрацию звонить бесполезно, нас не хотят слышать!
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1
0 0
Евгения Корюкова- пьёт незамерзайку?
Оксана Ишимцева выступала за улучшение дорожных условий города.-- а теперь получает откаты и отмахивается от недовольных дорогами? поменяла лагерь? совесть на деньги?...

всех с праздником!
и этих не известных дам тоже....
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1Татьяна
0 0
Евгения Корюкова- пьёт незамерзайку?
Оксана Ишимцева выступала за улучшение дорожных условий города.-- а теперь получает откаты и отмахивается от недовольных дорогами? поменяла лагерь? совесть на деньги?...

всех с праздником!
и этих не известных дам тоже....
А вы знаете хотя бы одного человека, который занимает малейшую должность, кто бы не поменял совесть на деньги??? Я ни видела таких!
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