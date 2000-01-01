Розовые и ярко-красные, с изображениями бабочек и мультяшных героев — такие авто явно принадлежат дамам.

Редакция автомобильного портала Drom.ru выбрала 15 самых ярких женских машин из базы объявлений сайта. В числе прочих оказались автомобили, принадлежащие жительницам Кемеровской области и Новосибирска.

Несмотря на сентиментальный цвет, этот серьёзный внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» из Москвым подготовлен для активного отдыха и экспедиций.

Женщины способны различить никак не меньше миллиона оттенков розового, замечают авторы подборки. Этот «Форд Мондео» тоже не так прост: «цвет — волшебный хамелеон, нежно-розовый при дневном цвете и снежно-белый при искусственном». Иномарку с необычным цветом продают в Новосибирске.

Хозяйка этой «Оки» из города Белово утверждает, что её автомобиль единственный в своем роде.

Ярко-малиновый хэтчбек «Хонда Цивик» продают в Кемерове.

А этот «Порше Бокстер» предлагают в Красноярске.

Отличная машинка для эмоций, — отмечается в объявлении.

Розовый лимузин «Кадиллак де Вилль» вмещает 11 человек на трёх больших диванах. Пока авто «живёт» в Томске.

Этот яркий «Ниссан Марч» ездит в Бийске. У него даже задние фары розового цвета.

В салоне этого «Тойота Витц» все подобрано в едином стиле: коврики под цвет вставок на панели, чехлы — в тон того и другого. И даже ароматизатор в цвет.

Колпаки-мишки этой «Ниссан Микра» из Кемерова могут растопить самые холодные сердца.

«Дэу Матиз» с ресничками на фарах продают в Краснодаре.

Ещё одно дамское авто из Красноярска — «Инфинити Эф Икс37».

Эта «Хонда Фит» дарит хорошее настроение людям на дорогах Хабаровска.

У «Ниссана Марч» из Владивостока — вечная весна и бабочки.

Владелица «Дэу Матиз» из Краснодара создала уникальный образ авто своими руками, сообщают авторы подборки.

Образ этой «Тойота Рав4» из Севастополя продуман до мелочей и снаружи и внутри.