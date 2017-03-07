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В России резко подешевели популярные игровые приставки

Сегодня 09:30
599
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yandex.ru

В России резко упали цены на игровые приставки «ПлейСтейшен» и «Икс Бокс Уан».

Как отмечают эксперты, снижение цен на игровые консоли связано с укреплением рубля, пишет «Российская газета».

Приставка «ПлейСтейшен 4» подешевела на 32 процента. Если прежде она стоила в России примерно 19 тысяч рублей, то сегодня устройство можно приобрести по цене от 15 999 рублей.

Консоль «Икс Бокс Уан» начала продаваться в России по цене 23 тысячи рублей. Теперь её стоимость — от 17 499 рублей, цена упала на 24 процента.

Комментарии 5
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Пользователь
21 2
ВашГород, что это за названия «Пейстейшен» и «Икс Бокс Уан»? Мало того что неправильно написано "Плейстейшн", так и некрасиво, нечитаемо. Весь мир их знает как PlayStation и Xbox One.
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отчасти с тобой согласен
0 3
ВашГород, что это за названия «Пейстейшен» и «Икс Бокс Уан»? Мало того что неправильно написано "Плейстейшн", так и некрасиво, нечитаемо. Весь мир их знает как PlayStation и Xbox One.
дико выглядит "лет ми спик фром май харт".
Но видишь ли, сегодня такой день, что будь Ольга не то что Светлой, а, скажем, Темной, ей позволяется лепить любую хохму.

Просто потерпи. Завтра накинемся.
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Не надо ля ля
2 0
дико выглядит "лет ми спик фром май харт".
Но видишь ли, сегодня такой день, что будь Ольга не то что Светлой, а, скажем, Темной, ей позволяется лепить любую хохму.

Просто потерпи. Завтра накинемся.
Ваши танки как-то тихо едут. я уже с утра накидался
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Николай
0 0
42xbox в новокузнецке давно продает приставки по низким ценам
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писатель
3 0
Ваши танки как-то тихо едут. я уже с утра накидался
Хаха, в международный женский день хлопнул с утра и целый день свободен)))
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