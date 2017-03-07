В России резко упали цены на игровые приставки «ПлейСтейшен» и «Икс Бокс Уан».

Как отмечают эксперты, снижение цен на игровые консоли связано с укреплением рубля, пишет «Российская газета».

Приставка «ПлейСтейшен 4» подешевела на 32 процента. Если прежде она стоила в России примерно 19 тысяч рублей, то сегодня устройство можно приобрести по цене от 15 999 рублей.

Консоль «Икс Бокс Уан» начала продаваться в России по цене 23 тысячи рублей. Теперь её стоимость — от 17 499 рублей, цена упала на 24 процента.