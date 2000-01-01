Замглавы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко рассказал, какие изменения ждут памятник Владимиру Маяковскому.

Объект культурного наследия регионального значения капитально отреставрируют. По словам Виталия Солоненко, в город уже поступила специальная партия гранита, который пойдет и на сам памятник, и на стилобат пишет SU.

Остов памятника заполнят бетонным раствором. Работы начнутся, как только позволят погодные условия.