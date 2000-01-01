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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Стала известна судьба памятника Маяковскому в Новокузнецке

Сегодня 11:00
498
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gallery/images

Замглавы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко рассказал, какие изменения ждут памятник Владимиру Маяковскому.

Объект культурного наследия регионального значения капитально отреставрируют. По словам Виталия Солоненко, в город уже поступила специальная партия гранита, который пойдет и на сам памятник, и на стилобат пишет SU.

Остов памятника заполнят бетонным раствором. Работы начнутся, как только позволят погодные условия.

Комментарии 4
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Ли
1 0
А я рассчитывал, что снесут и Магнит, Ярче, Ленту, Макдональдс , КФС или лучше все вместе там построят, место то удобное, центровое.
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Александр
7 3
По стране таких памятников сотни, а у нас он почему-то регионального значения? Что, в нашем городе не нашлось бы специалистов, которые смогли-бы подклеить отвалившиеся плитки? И что, для постамента нужен специальный гранит??? А теперь ещё пригласят "спецов" из-за "бугра",заплатят им кучу бюджетных "бабок". То , что более трёх лет посреди города стоит ободранный памятник прославившему город поэту, это позор городской власти и дибилизм нашей никчёмной системы.
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Кто довел народ до «Боярышника»
0 2
"В овощах и фруктах - питательности масса,
Ешьте больше зелени и меньше мяса".
В.В. Маяковский
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Кто довел народ до «Боярышника»
5 1
"В овощах и фруктах - питательности масса,
Ешьте больше зелени и меньше мяса".
В.В. Маяковский
А ты москаль , на Украину зубы не скаль.
В. Маяковский
Под свист розги ,
Под поповское пение,
Рабом жила российская паства.
Это называется единение
Церкви и государства.
В. Маяковский
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