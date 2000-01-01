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Яндекс рассказал о популярных подарках к 23 февраля и 8 Марта в Сибири

Сегодня 11:30
208
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pixabay.com

Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» рассказали о различиях в подарках на главные «гендерные» праздники. Результаты оказались неожиданными.

В «Яндексе» проанализировали статистику онлайн-покупок со всей Сибири — два праздника и 75 тысяч сайтов, пишет «Сиб.фм». Перед 8 Марта предсказуемо заказывали цветы — в два раза больше, чем на 23 февраля, и дороже: средний чек — 850 и 770 руб. соответственно.

А вот косметики к 23 февраля заказывали больше на 15%: на средства по уходу за кожей и парфюмерию к мужскому празднику сибиряки потратили в среднем 2 816 руб. (к 8 Марта — 2065 руб.).

Снизились перед весенним днём и траты на одежду и аксессуары — на 29% в сравнении с 23 февраля. Хотя средний чек вырос с 1056 до 1490 руб.

А вот бытовая техника к 8 Марта бьёт рекорды продаж — её заказали на 65% больше обычного. Средняя цена праздничных покупок 10 700 руб., перед 23 февраля — 2 900 руб.

Комментарии 4
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Бабоненавистник
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Проснувшись утром после пьянки
Он бросил взгляд на календарь :
Пора подумать о подарках,
Глядишь – и кончится февраль
Придумать дело не момента…
Не покупать же скажем, торт?
А может в поисках презента
Махнуть сперва в «ювелирторг»?
Сверкают бликами алмазы
Струится золотая цепь…
Брильянты? Для моей заразы?
Восьмого марта? Офигеть…
А может, сумочку какую?....
Вон ту, с эмблемой «Дэ энд Ге..»
А сколько ..? СКОЛЬКО??? Я психую?
Ну цены… ни фига ж себе.
Неделю бегал в магазины
Роше, Ланком, и Л”Этуаль..,
полдня потратил на картины,
Чесал затылок на хрусталь
Смотрел наборчик маникюрный
С названьем странным «Золинген»
Платочек приглядел ажурный
Не то...не то... не то совсем.
Потом придумал про колготки
И не решившись и на них
Купил ей

ПЯТЬ
БУТЫЛОК
ВОДКИ!

Пусть будет праздник у двоих!
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У меня сегодня праздник,
Круче он, чем Новый Год.
Ты с утра в постель мне подал
Замечательный компот.
Не нашел на кухне кофе.
Он - на полке, где всегда.
Ты про это знать не можешь.
Впрочем, это ерунда.
Ты компот налил в бокальчик
Со щербинкой на боку.
Не нашел, сказал ты, чашки.
Это я понять могу.
Я ж не зря вчера старалась
Спрятать всё, что жалко бить.
Чтоб сегодня самой доброй
И терпимой самой быть.
Пол-бакальчика компота
На постель ты расплескал.
Не волнуйся, милый, что ты,
Дай-ка мне скорей бокал.
Я допью его с улыбкой,
С благодарностью допью.
А за новую простынку
Как-нибудь потом убью.
Ты яичницу пожарил?!?!!!
Прямо будто я в раю?
Пусть она со скорлупою,
Я её пережую.
Ой, а это что? Мимоза?
Да когда же ты успел?
Ах, вчера? И ловко спрятал?
Удивить меня хотел?
Где же ты её припрятал?
Да-а? В костюм свой выходной?
Ни за чтоб не догадалась!
(Чистить буду в выходной.)
Сам помоешь ВСЮ посуду?
Две тарелки? БАЦ! Одну.
Не волнуйся, всё в порядке.
Веник вон стоит, в углу
До чего ж ты мил сегодня,
Просто хочется рыдать.
Собираться? К маме в гости?
Не могу тебя узнать!
Тёщу - мамой? Это круто!
Я не смела и мечтать.
На руках нести не надо,
Лучше за руку держать.
Я не вздрогнула ни разу,
Улыбалась во весь рот.
Не сказала ни "зараза",
Ни "безрукий", ни "урод".
Хорошо, что праздник женский
Не решили удлинить.
Ведь реально невозможно
Долго это выносить.
Хорошо, что скоро вечер.
Канет день в теченье лет.
И останется на кухне
Лишь засушенный букет.
Простыню я отстираю,
Ловко вычищу пиджак,
И закончится на кухне
Этот жуткий кавардак.
Приведу себя я в норму,
И квартиру приведу.
И с счастливой самой мордой
На кровать я упаду.
Спишь уже? Ну, баю-баю.
Завтра снова "вечный бой"?
С мыслью старой засыпаю:
"Хорошо, что ты - со мной!"
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