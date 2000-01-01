Аналитики сервиса «Яндекс.Деньги» рассказали о различиях в подарках на главные «гендерные» праздники. Результаты оказались неожиданными.

В «Яндексе» проанализировали статистику онлайн-покупок со всей Сибири — два праздника и 75 тысяч сайтов, пишет «Сиб.фм». Перед 8 Марта предсказуемо заказывали цветы — в два раза больше, чем на 23 февраля, и дороже: средний чек — 850 и 770 руб. соответственно.

А вот косметики к 23 февраля заказывали больше на 15%: на средства по уходу за кожей и парфюмерию к мужскому празднику сибиряки потратили в среднем 2 816 руб. (к 8 Марта — 2065 руб.).

Снизились перед весенним днём и траты на одежду и аксессуары — на 29% в сравнении с 23 февраля. Хотя средний чек вырос с 1056 до 1490 руб.

А вот бытовая техника к 8 Марта бьёт рекорды продаж — её заказали на 65% больше обычного. Средняя цена праздничных покупок 10 700 руб., перед 23 февраля — 2 900 руб.