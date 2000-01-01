Как вы думаете, кто управляет историей, и даже способен изменить мир? Наверняка вы скажете, что это мужчины: великие полководцы, цари, императоры, ученые… Однако не стоит забывать, что за каждым из них стояла женщина, не менее великая и мудрая, чем они сами: мать, жена, возлюбленная…

Женщины-учёные, встречаются сейчас по всему миру — и вряд ли кого-то можно этим удивить (несмотря на то, что гендерный дисбаланс в этой области всё равно сохраняется). Более удивительно то, что даже в те времена, когда женщины не могли голосовать и обучаться с мужчинами на равных правах, их исследовательский талант всё равно находил способ пробиться. Женщины-изобретатели, женщины-инженеры и женщины-первооткрыватели меняют нашу жизнь уже как минимум полтора столетия — и мы вправе думать, что более ранний вклад женщин в науку и технику попросту не задокументирован.

Мария Кюри (лечение опухолей радиацией)

Совместные исследования Пьера и Марии Кюри — это, пожалуй, самый известный пример семейного сотрудничества за всю историю науки. Впрочем, определённую популярность имеет и та теория, что Мария использовала положение мужа в обществе (и его пол) как трамплин, а на самом деле её научный талант не требовал соавтора. Понятно, откуда эта теория взялась: большая часть открытий Склодовской-Кюри, а также вручение ей второй Нобелевской премии случились в её жизни уже после смерти Пьера. Интересно, что дочь французских учёных, Ирен Жолио-Кюри, пошла по стопам родителей не только в области научных интересов: свою Нобелевскую премию, тоже связанную с изучением радиоактивности, Ирен, как и мать, разделила с мужем.

Ада Лавлейс (компьютерный алгоритм)

Первой «программе» для вычислительной машины куда больше лет, чем кажется большинству людей: Чарльз Бэббидж, изобретатель механического компьютера, консультировался в своей работе с Лавлейс (урождённой Байрон — дочери того самого лорда Байрона). То ли в 1842-м, то ли в 1843-м Ада написала первый в истории алгоритм работы для прибора Бэббиджа (собственно, первую «программу»), но это не единственный её вклад в историю информационных технологий: унаследовавшая от отца склонность к романтике, Лавлейс, в отличие от практиков-современников, представляла, как машины будут не только помогать людям в математике, но и изменят всю нашу жизнь. И, как видите, была полностью права.

Хеди Ламарр (алгоритм современного формата беспроводных коммуникаций)

Это история из числа тех, которые вызвали бы обвинение в неправдоподобности, если бы что-то такое сочинили для художественного фильма: таинственная звезда Голливуда родом из Европы и авангардный композитор Джордж Энтайл, увлечённый автоматизаций инструментов, вместе придумывают новый способ кодировки сигналов, препятствующий их глушению. Ламарр, чья кинокарьера продолжилась после Второй мировой войны, не только спасла множество кораблей флота США от вражеских торпед (её технологию обнаружили заново и стали широко применять уже в 1960-е, начиная с Карибского кризиса), но и стала прародительницей стандартов Wi-Fi и Bluetooth.

А сколько еще их было… Хотите узнать больше? Приходите в «Кузницу наук»!

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