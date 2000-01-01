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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

На сколько в Кузбассе подорожала недвижимость

Сегодня 12:03
327
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://www.lfda.kz

За 2016 год в Новокузнецке и Кемерове подорожали комнаты.

Так показали результаты исследования, проведённого порталом «Мир квартир». Согласно ему, Кемерово вошёл в лидеры по темпу роста цен на комнаты. За год этот вид недвижимости в областной столице подорожал на 7% и теперь стоит в районе 754 006 рублей.

В Новокузнецке за 12 месяцев стоимость комнаты выросла на 4,5%. Средняя цена одной комнаты почти на 18 000 дешевле, чем в Кемерове — 736 507 рублей.

Сильнее всего в России за год в цене выросли комнаты в Тольятти — на 12,9% и теперь стоят 800 333 рублей. Существенное снижение цен на этот вид недвижимости в Рязани — на 17,8%. Теперь там можно купить комнату за 804 500 рублей.

самых дешёвых квартирах в Новокузнецке до 800 тысяч рублей.

Комментарии 4
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1
1 0
Теща год продает в сталинке, чтоб свалить в Питер. Друг год продавал, так и не продав свалил в Краснодар.
Фейк.
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??
1 0
Вот так невидимо и отбирают у людей частную собственность, которая, получается, вовсе и не собственность.
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??
1 0
Вот так невидимо и отбирают у людей частную собственность, которая, получается, вовсе и не собственность.
Это я о том, что люди вынуждены бросать свое жилье.
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[[[
0 1
Это я о том, что люди вынуждены бросать свое жилье.
Кто что бросил? Что несешь? Все продается и покупается, весь вопрос в цене. Ну и сдать в аренду всегда можно.
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