За 2016 год в Новокузнецке и Кемерове подорожали комнаты.

Так показали результаты исследования, проведённого порталом «Мир квартир». Согласно ему, Кемерово вошёл в лидеры по темпу роста цен на комнаты. За год этот вид недвижимости в областной столице подорожал на 7% и теперь стоит в районе 754 006 рублей.

В Новокузнецке за 12 месяцев стоимость комнаты выросла на 4,5%. Средняя цена одной комнаты почти на 18 000 дешевле, чем в Кемерове — 736 507 рублей.

Сильнее всего в России за год в цене выросли комнаты в Тольятти — на 12,9% и теперь стоят 800 333 рублей. Существенное снижение цен на этот вид недвижимости в Рязани — на 17,8%. Теперь там можно купить комнату за 804 500 рублей.

самых дешёвых квартирах в Новокузнецке до 800 тысяч рублей.