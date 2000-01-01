В Новокузнецке могут побить российский рекорд по числу одновременной игры в шахматы.

Уже 11 марта в городе в честь юбилея пройдёт сеанс одновременной игры в шахматы на 400 досках. Столы с досками символично расставят в виде цифры «400», сообщили в городской администрации.

В игре примут участие юные шахматисты — школьники 2−5 классов, обладатели медалей Первенств Сибири, России, Европы и Мира.

Мероприятие начнётся 11 марта в 11.00 в комплексе «Кузбасская ярмарка» в 1-м павильоне.

К 400-летию Новокузнецка в городе готовятся основательно. Как уже сообщал ВашГород.ру, администрация планирует отремонтировать популярные объекты культурного наследия. Также разработан бренд юбилея города — «Новокузнецк — 400», соответствующий фирменный стиль для сувенирной продукции и инвестиционного паспорта города, создан сайт «Новокузнецк 400», где будет размещаться информация о жителях и важных событиях. В городе также шла речь об установке памятника «отцам-основателям» Новокузнецка.