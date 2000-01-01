Исполняющего обязанности главы кузбасского Следкома Павла Муллина отстранили от должности.

Приказ подписал глава российского Следкома Александр Бастрыкин. Согласно документу, Муллин лишился должности с 3 марта 2017 года. Об этом с судебного заседания в Новосибирске 8 марта сообщил корреспондент «Интерфакс-Сибирь».

Сейчас суд решает, какую меру пресечения избрать для Муллина. Следствие просит отправить его под домашний арест.

Как уже сообщал ВашГород.ру, Павла Муллина подозревают в «крышевании» незаконного оборота оружия. Экс-главу Следкома вычислили, когда он якобы приказал остановить операцию отдела по борьбе с экстремизмом на найденном ими складе с оружием.

Напомним, Муллина назначили и.о. главы Следкома после ареста бывшего главы ведомства Сергея Калинкина. Генерал Калинкин стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве в ноябре 2016 года. В конце декабря прошлого года на него завели ещё одно уголовное дело — о превышении должностных полномочий.