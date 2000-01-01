Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин.

Как сообщает «Российская газета», на первом этапе, с 2017 по 2018 год, будут разработаны механизмы реализации стратегии информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

Второй этап, рассчитанный на 2019−2022 годы, предусматривает реализацию мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.