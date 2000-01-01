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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Медведев утвердил национальную стратегию в интересах женщин

Сегодня 15:00
749
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kak2z.ru

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал национальную стратегию в интересах женщин.

Как сообщает «Российская газета», на первом этапе, с 2017 по 2018 год, будут разработаны механизмы реализации стратегии информационно-аналитического, правового и кадрового обеспечения государственной политики в интересах женщин.

Второй этап, рассчитанный на 2019−2022 годы, предусматривает реализацию мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.

Комментарии 10
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вот именно
19 0
Главное ляпнуть! А что, о чём это дело десятое.
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1
1 0
выделяют деньги на то чтоб ж жилось лучше...
деньгами дали бы, они бы оценили.
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Анна
0 0
Сегодня Михаил отжигает с каждой своей статьей )))
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Анна
0 0
Сегодня Михаил отжигает с каждой своей статьей )))
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Анна
0 0
Сегодня Михаил отжигает с каждой своей статьей )))
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Катя
6 0
Да он уже подписал указ о 30% скидки на загранпаспорт при оформлении через сайт госуслуг с 1 января 2017г. МВД плевало на его указы, нет технической возможности и все, платите по полной, с 1 июля может быть и сделаем, а сейчас в доотпусковый период, что мы будет скидки делать, самим мало. Короче трепло.
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аватар
ххх
0 0
Сегодня Михаил отжигает с каждой своей статьей )))
А что Вам Михаил не так сделал? Перейдите по ссылке на Российскую газету и прочтите так сказать, из первоисточника. Все тоже самое, Не ПРО ЧТО!
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