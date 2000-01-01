Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» поздравляет всех женщин с праздником!

В канун праздника хоккеисты «Металлурга», сейчас выступающие за молодежную команду «Кузнецкие Медведи», побывали в одном из крупных торгово-развлекательных центров Новокузнецка, где лично поздравляли прекрасную половину с 8 марта.

Спортсмены дарили цветы, открытки с пожеланиями, а также билеты на предстоящий в воскресенье домашний матч плей-офф МХЛ.

«Желаем вам любви, счастья и благополучия! Оставайтесь такими же красивыми, добрыми и заботливыми! Спасибо вам за теплый семейный очаг!», — говорится на сайте команды.