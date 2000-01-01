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На центральной улице Новокузнецка запретят стоянку

Хоккеисты лично поздравляли новокузнечанок с 8 Марта на улицах города

Сегодня 17:00
418
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
officialmedia.ru

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» поздравляет всех женщин с праздником!

В канун праздника хоккеисты «Металлурга», сейчас выступающие за молодежную команду «Кузнецкие Медведи», побывали в одном из крупных торгово-развлекательных центров Новокузнецка, где лично поздравляли прекрасную половину с 8 марта.

Спортсмены дарили цветы, открытки с пожеланиями, а также билеты на предстоящий в воскресенье домашний матч плей-офф МХЛ.

«Желаем вам любви, счастья и благополучия! Оставайтесь такими же красивыми, добрыми и заботливыми! Спасибо вам за теплый семейный очаг!», — говорится на сайте команды.

Комментарии 8
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Серега
5 0
прям на "лица" встали и поздравили
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Ирина
2 0
Молодцы ребята! Джентельмены!!!
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Анна
2 0
На каких " лицах города ", Михаил ?????? Вы хоть сами читаете о чем пишите????
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Граммар наци
0 0
На каких " лицах города ", Михаил ?????? Вы хоть сами читаете о чем пишите????
Соринки и бревна в действии.
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От лица всех электромонтёров города
1 0
поздравляю наших Женщин с сегодняшним праздником - днём 8-е марта !
Обнимаю с частотой 50 герц !
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ААА
2 0
Женщин с праздником!!! Пацанам респект и удачи в плей-офф!!!
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лика
2 1
ой, как жалко, что нас не было в этом ТЦ. Сын 6 лет следит за всеми матчами Кузнецких медведей, активный болельщик ))) он очень мечтает пообщаться с настоящими хоккеистами ))) обязательно пойдем на домашние матчи плей-офф. Желаем Кузнецким медведям успешно пройти в 1/4 финала!
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