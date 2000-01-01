Аман Тулеев объявил два дополнительных выходных в году для жительниц Кузбасса, воспитывающих детей до 18 лет.

Право на них имеют женщины, работающие в бюджетной сфере. Они получили дополнительный отдых в День защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября). Заработная плата при этом сохраняется, сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности и профсоюзы поддержать инициативу и принять такое же решение для женщин, которые трудятся на производстве, но только там, где позволяет режим работы.

Отмечается, что в этом году в Кузбассе удалось сохранить все областные льготы для женщин. Это льготы по жилью, отдыху, оздоровлению детей. Ещё в 1999 году по распоряжению Тулеева введён сокращенный рабочий день с сохранением зарплаты для работниц бюджетной сферы. С 1 мая по 30 сентября там, где позволяют условия производства, по пятницам бюджетницы трудятся до 15:00 часов.

С марта 2016 года действует льгота для сотрудниц обладминистрации, которые воспитывают трёх и более детей. Раз в месяц пятница становится оплачиваемым выходным.