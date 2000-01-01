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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

Женщинам Кузбасса дали два дополнительных выходных в году

Сегодня 07:00
1752
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mail.rastemvrossii.ru

Аман Тулеев объявил два дополнительных выходных в году для жительниц Кузбасса, воспитывающих детей до 18 лет.

Право на них имеют женщины, работающие в бюджетной сфере. Они получили дополнительный отдых в День защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября). Заработная плата при этом сохраняется, сообщает пресс-служба областной администрации.

Губернатор призвал руководителей предприятий и организаций всех форм собственности и профсоюзы поддержать инициативу и принять такое же решение для женщин, которые трудятся на производстве, но только там, где позволяет режим работы.

Отмечается, что в этом году в Кузбассе удалось сохранить все областные льготы для женщин. Это льготы по жилью, отдыху, оздоровлению детей. Ещё в 1999 году по распоряжению Тулеева введён сокращенный рабочий день с сохранением зарплаты для работниц бюджетной сферы. С 1 мая по 30 сентября там, где позволяют условия производства, по пятницам бюджетницы трудятся до 15:00 часов.

С марта 2016 года действует льгота для сотрудниц обладминистрации, которые воспитывают трёх и более детей. Раз в месяц пятница становится оплачиваемым выходным.

Комментарии 7
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Екарный Бабай
31 0
Всё вранье,все эти правила действуют только в администрациях,для своих сделал.
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y
0 0
Всё вранье,все эти правила действуют только в администрациях,для своих сделал.
Интересно за чей счет?
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Галинка
14 0
Всё вранье,все эти правила действуют только в администрациях,для своих сделал.
Зато он типа хороший, он же призвал. Тьфу, дешевая показуха.
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Нормальный отец
10 0
А что,только женщины воспитывают детей? Почему только женщины имеют права на детей и т.д.Почему такая дискриминация? Нормальные отцы тоже не против 1 июня с чадом в парке потусить . А на 1 сентября вообще сам Бог велел в школу отвести... Всегда знал,что в нашей стране отцы - бесправные...
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)))
10 1
Куда теперь работающие родители будут девать детей в эти дни))) сады по любому не будут детей в эти дни принимать....о ком думал то предлагая такой бред.....
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Тетушка компотушка
4 0
а выходные устно пообещали по телевидению или будет официальный приказ о признании 1 июня и 1 сентября выходными???
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Артём 7503
0 0
А что,только женщины воспитывают детей? Почему только женщины имеют права на детей и т.д.Почему такая дискриминация? Нормальные отцы тоже не против 1 июня с чадом в парке потусить . А на 1 сентября вообще сам Бог велел в школу отвести... Всегда знал,что в нашей стране отцы - бесправные...
потому что страна - бабская, она жрёт сама себя и гниёт в собственном болоте.
вы про мат капитал не забывайте, М не может его получить по определению.
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