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Известный российский актёр сыграет новокузнечанина с диагнозом ДЦП

Сегодня 07:15
1288
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
7info.ru

Реальная история жителя Новокузнецка с диагнозом ДЦП легла в основу сценария художественного фильма «Временные трудности».

Главну роль исполнит Константин Хабенский. Сейчас готовится финальная версия сценария, пишет SU.

Драма «Временные трудности» основана на истории новокузнечанина Аркадия Цукера. При рождении ему поставили диагноз ДЦП. Врачи давали неутешительные прогнозы. Однако Аркадий победил трудности и стал успешным бизнес-консультантом. По мнению авторов фильма, история мужчины уникальна.

Режиссёром выступит Павел Руминов («Мертвые дочери», «Статус: Свободен», «Я буду рядом»). Бюджет ленты составляет 75 миллионов рублей.

Комментарии 6
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Татьяна
2 15
Лучше про меня фильм снемите, толку больше будет.
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Дон Хуан
4 0
Лучше про меня фильм снемите, толку больше будет.
А ты что умеешь делать?
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1
5 3
правильно если кузня то убогие,отравленные или дцп,,,
это уже ассоциации у людей.
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Я
0 0
правильно если кузня то убогие,отравленные или дцп,,,
это уже ассоциации у людей.
Аха, а Питер и Москва всегда интеллигенция мля
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Митрич
0 0
А ты что умеешь делать?
Писать безграмотно...... :-)))
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гость с москвы
0 0
Лучше про меня фильм снемите, толку больше будет.
Аты получи этот диагноз, может тогда с тебя толк и будет!
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