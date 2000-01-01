Реальная история жителя Новокузнецка с диагнозом ДЦП легла в основу сценария художественного фильма «Временные трудности».

Главну роль исполнит Константин Хабенский. Сейчас готовится финальная версия сценария, пишет SU.

Драма «Временные трудности» основана на истории новокузнечанина Аркадия Цукера. При рождении ему поставили диагноз ДЦП. Врачи давали неутешительные прогнозы. Однако Аркадий победил трудности и стал успешным бизнес-консультантом. По мнению авторов фильма, история мужчины уникальна.

Режиссёром выступит Павел Руминов («Мертвые дочери», «Статус: Свободен», «Я буду рядом»). Бюджет ленты составляет 75 миллионов рублей.