Президент России Владимир Путин сообщил, какой должна быть зарплата у медиков в 2018 году.

По его словам, зарплата врачей должна достигать 200 процентов от средней по региону, для младшего и среднего персонала — 100 процентов. Об этом Путин рассказал на встрече с медиками в новом перинатальном центре в Брянске, сообщает РИА Новости.

По мнению президента, властям удастся достичь этих показателей. Сейчас, по его словам, зарплата врачей составляет 180 процентов от средних доходов по региону.