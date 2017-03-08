Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

Путин рассказал о повышении зарплаты врачам

Сегодня 07:30
982
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
valentapharm.com

Президент России Владимир Путин сообщил, какой должна быть зарплата у медиков в 2018 году.

По его словам, зарплата врачей должна достигать 200 процентов от средней по региону, для младшего и среднего персонала — 100 процентов. Об этом Путин рассказал на встрече с медиками в новом перинатальном центре в Брянске, сообщает РИА Новости.

По мнению президента, властям удастся достичь этих показателей. Сейчас, по его словам, зарплата врачей составляет 180 процентов от средних доходов по региону.

Комментарии 16
Добавить комментарий
аватар
Татьяна
11 18
Да, за какие такие заслуги повышение?
ответить
аватар
Наталья
12 9
Да, за какие такие заслуги повышение?
Да хотя-бы за такие, что они учатся всю жизнь.
ответить
аватар
Читатель
24 3
У нас шахтеры не всегда получают "среднюю по региону зарплату".
Честно, идея хорошая, но врачи - бюджетники. Мы налогами просто не вывезем таких зарплат
ответить
аватар
Екарный Бабай
14 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
ГИУВ
6 6
Да, за какие такие заслуги повышение?
Охрана опять ты!!!!! У Горбатовского снова ничего не получилось.
ответить
аватар
ГИУВ
0 1
Да, за какие такие заслуги повышение?
Охрана опять ты!!!!! У Горбатовского снова ничего не получилось.
ответить
аватар
ГИУВ
0 1
Да, за какие такие заслуги повышение?
Охрана опять ты!!!!! У Горбатовского снова ничего не получилось.
ответить
аватар
Екатерина
12 0
Фиктивное-то повышение. За счет сокращения численности персонала.
ответить
аватар
Неудобный
14 6
Очередные предвыборные понты путяти.
Но вата схавает как обычно...
ответить
аватар
ха ха
7 19
Да хотя-бы за такие, что они учатся всю жизнь.
а толку НОЛЬ!
больше половины не врачи , а так пришли на стуле посидеть , да ответы в гугле поискать!
да и вообще они учатся в первую очередь для СЕБЯ, чтоб стать специалистом. не хотят учится пусть утки выносят!

п.с. есть такие кадры - два высших и они работают простыми работягами. им тоже надо поднять зарплату за то что они долго учились?
ответить
аватар
Екарный Бабай
3 0
Ты наверно друг Татьяны?!
ответить
аватар
Екарный Бабай
0 0
Ты наверно друг Татьяны?!
ответить
аватар
Мысли вслух
0 6
Да хотя-бы за такие, что они учатся всю жизнь.
Учатся-учатся, да никак не научатся!
ответить
аватар
Шаман
0 0
Да, за какие такие заслуги повышение?
Ну например за то,что мы лечим таких как вы
ответить
аватар
жека
2 0
опять мифические разговоры о каких то 200%, конкретики ноль))) а на деле, денег нет но вы держитесь)))
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ