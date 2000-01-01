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Яндекс рассказал, что хочет женщина

Сегодня 07:45
506
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
from-ua.com

К поздравлениям с 8 Марта присоединился и популярный российский поисковик.

В честь праздника «Яндекс» попытался выяснить ответ на интересующий многих мужчин вопрос — чего же хотят женщины. Сайт проанализировал поисковые запросы женщин с помощью специальной технологии, умеющей определять пол пользователя.

Полученные результаты озвучила программа по синтезу речи SpeechKit, а готовое видео разработчики опубликовали у себя на странице в «Фейсбуке».

Судя по реакции подписчиц, видео задело их за живое.

Ранее ВашГород.ру сообщал, как новокузнецкие хоккеисты поздравили горожанок с 8 Марта. Мы также рассказывали о пяти ярких новокузнечанках по версии ВашГород.ру и о том, какие подарки к Международному женскому дню купили сибиряки.

Комментарии 2
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бревно Ленина
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Слава богу, Яндекс рассказал. Теперь глядишь, и Гугл спляшет. А Фотошоп и песенку споёт.
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Jackie
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вот, наконец-то нормальный ролик, без цветочков и сюси-пуси, а про увлечения и цели женщин.
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