К поздравлениям с 8 Марта присоединился и популярный российский поисковик.

В честь праздника «Яндекс» попытался выяснить ответ на интересующий многих мужчин вопрос — чего же хотят женщины. Сайт проанализировал поисковые запросы женщин с помощью специальной технологии, умеющей определять пол пользователя.

Полученные результаты озвучила программа по синтезу речи SpeechKit, а готовое видео разработчики опубликовали у себя на странице в «Фейсбуке».

Судя по реакции подписчиц, видео задело их за живое.

Ранее ВашГород.ру сообщал, как новокузнецкие хоккеисты поздравили горожанок с 8 Марта. Мы также рассказывали о пяти ярких новокузнечанках по версии ВашГород.ру и о том, какие подарки к Международному женскому дню купили сибиряки.