В России беременным и мамам детей до полутора лет станет легче работать.

Роспотребнадзор разработал новые «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин». Согласно им, для мам с детьми до полутора лет работодатель должен приготовить отдельную комнату для кормления малыша. По правилам, в ней расположатся санузел c унитазом и раковиной, а также кранами с горячей и холодной водой, пеленальный столик, кушетка, стулья.

Беременным работницам должны будут обеспечить естественное освещение, так как иначе есть угроза здоровью будущей мамы и ребёнка. Помимо этого, работать за компьютером беременные смогут лишь 3 часа в день.

Сейчас документ отправили на согласование с соответствующими министерствами, пишет SU.

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