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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

В России мамы смогут кормить грудничков на работе

Сегодня 08:00
1336
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://inosmi.ru/

В России беременным и мамам детей до полутора лет станет легче работать.

Роспотребнадзор разработал новые «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда женщин». Согласно им, для мам с детьми до полутора лет работодатель должен приготовить отдельную комнату для кормления малыша. По правилам, в ней расположатся санузел c унитазом и раковиной, а также кранами с горячей и холодной водой, пеленальный столик, кушетка, стулья.

Беременным работницам должны будут обеспечить естественное освещение, так как иначе есть угроза здоровью будущей мамы и ребёнка. Помимо этого, работать за компьютером беременные смогут лишь 3 часа в день.

Сейчас документ отправили на согласование с соответствующими министерствами, пишет SU.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что в Кузбассе некоторым женщинам дадут два дополнительных выходных. Также мы рассказывали о новой национальной стратегии в интересах женщин, подготовленной Дмитрием Медведевым.

Комментарии 30
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Читатель
36 3
Это что за бред сейчас был?
Мне, как работодателю, по офису кроваток еще поставить с игрушками?
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Дон Хуан
2 14
Это что за бред сейчас был?
Мне, как работодателю, по офису кроваток еще поставить с игрушками?
Вы что, читать не умеетее, работодатель? Про кроватки речь не идет.
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Читатель
31 2
Вы что, читать не умеетее, работодатель? Про кроватки речь не идет.
Я читать умею. Даже если она 3 часа в день будет работать, ребенка она куда денет? Ползать будет? Я молчу о криках и других желаниях маленького ребенка.
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хмырь
6 7
Не....Ну,а чо?комнаты для ипания в офисах есть,почему для пеленания их не использовать?тем более, одно с другим взаимосвязано.
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Галинка
5 13
Это что за бред сейчас был?
Мне, как работодателю, по офису кроваток еще поставить с игрушками?
А вы знаете, что сейчас куча мам, ДАБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ, не идет в отпуск по уходу за ребенком, а выходит трудиться сразу после больничного на работу. Поправьте меня, если не права, в этот момент ребенку 2 месяца
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Читатель
22 1
А вы знаете, что сейчас куча мам, ДАБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ РАБОТУ, не идет в отпуск по уходу за ребенком, а выходит трудиться сразу после больничного на работу. Поправьте меня, если не права, в этот момент ребенку 2 месяца
Но не в офис же берут с собой
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Читатель
23 0
Но не в офис же берут с собой
Я несколько раз брал маленького ребенка в офис. Работать невозможно как бы не говорили.
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Леонора
37 6
Если мама грудного ребенка вынуждена работать, то это позор высшим эшелонам власти.
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Родители
14 1
И зачем младенцу собирать чужие микробы? И как она его будет кормить без кровати взрослой или удобного дивана? По 30 минут на табурете сидеть? А кто будет таскать малыша несколько раз в день на кормления ? Знаете что будет? Не позаолит работодатель теперь поработать до 1,5 лет. В декрете, вот и сиди в нем. Декрет компенсирует соцстрах , а обычную зарплату платят из прибыли. Как отнесутся в коллективе к идее пахать ща других бесплатно. Илея- утопия.
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Читатель
23 4
Нужно думать не о том, как маме создать условия для кормления на работе, а как позволить мамам полноценно сидеть дома с ребенком хотя бы до 1,5 лет, а не ломиться на работу из-за нехватки денег. Они хотят повысить рождаемость выгоняя мам на работу сразу после родов?
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Мама
1 9
Лучше уж закрепить в ее трудовом графике возможность сцеживать молоко электрическим отсосом 2 раза в день по 15 мин. Ставить его в холодильник, а вечером домой забирать. Днем ребенок может питаться молоком из запасов, обычно молока больше, чем нужно. Или же смесью. Так еще можно , а кормить на работе для самого же малыша очень плохо скажется.
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Ирина
4 7
Лучше вернуть систему яслей, какая была в 40 лет назад. Из декрета выходили в 3 месяца, дети были в яслях специальных. Кормили смесью. Выросло целое поколение нормальных людей. Сейчас было бы хорошо, если бы женщина, которая хочет работать сразу после родов, тоже могла ребенка относить в ясли.
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ну ну
4 0
Лучше уж закрепить в ее трудовом графике возможность сцеживать молоко электрическим отсосом 2 раза в день по 15 мин. Ставить его в холодильник, а вечером домой забирать. Днем ребенок может питаться молоком из запасов, обычно молока больше, чем нужно. Или же смесью. Так еще можно , а кормить на работе для самого же малыша очень плохо скажется.
а все это время ребёнок сидит дома ОДИН и ждет маму с работы?
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1
0 1
Лучше вернуть систему яслей, какая была в 40 лет назад. Из декрета выходили в 3 месяца, дети были в яслях специальных. Кормили смесью. Выросло целое поколение нормальных людей. Сейчас было бы хорошо, если бы женщина, которая хочет работать сразу после родов, тоже могла ребенка относить в ясли.
плати деньги и будут сидеть с ребенком
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Анатолий
10 1
А какая в этом нужда? Не хватает работников, голодное время? Многл мама заработает? Кому от этого польза, маме. ребёнку, работодателю?
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Галинка
0 2
Но не в офис же берут с собой
У некоторых нет бабушек-тетушек, кстати в любимой многими Америке - такие комнаты давно норма, т.к. там нет декретных отпусков
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ага
3 2
Лучше вернуть систему яслей, какая была в 40 лет назад. Из декрета выходили в 3 месяца, дети были в яслях специальных. Кормили смесью. Выросло целое поколение нормальных людей. Сейчас было бы хорошо, если бы женщина, которая хочет работать сразу после родов, тоже могла ребенка относить в ясли.
Не говорите то, чего не знаете.
Не выходили 40 лет назад на работу по достижении ребёнком 3-х месяцев.
Моему старшему сыну 36 лет. Не помню, сколько был тогда отпуск по уходу за ребёнком, но не менее года.

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1
1 0
У некоторых нет бабушек-тетушек, кстати в любимой многими Америке - такие комнаты давно норма, т.к. там нет декретных отпусков
там много чего нет, например всех нас и наших "избранников"......
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*
8 0
Вот коллеги-то обрадуются соседству с грудничком! Мне интересно, в перерывах между кормлениями коляска с ребенком будет стоять рядом с матерью или дети будут в комнатах лежать ждать очередного приема пищи? Государство всю свою ответственность пытается переложить на бизнес. Может быть при каждом предприятии детские сады уже начинать создавать, а потом и школы за счет прибыли?
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Хм...
1 1
Офисный планктон разбушевался
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2
3 0
Сейчас то стараются не брать на работу девушек молодых, потому как не за горами у них декрет будет, а с такими условиями их проще вообще не брать на работу.
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*
1 0
Не говорите то, чего не знаете.
Не выходили 40 лет назад на работу по достижении ребёнком 3-х месяцев.
Моему старшему сыну 36 лет. Не помню, сколько был тогда отпуск по уходу за ребёнком, но не менее года.

А вот иное мнение:
Отдавали в ясли и к станку. Или бабушке, если есть. Причем ясли даже круглосуточные были. У меня бабушка так маму растила (1967): в 2 месяца ребенка в ясли, а сама на работу по сменам. Сначала, конечно, бегала, кормила грудью, потом сцеживалась, потом быстро на смесь перешли. К году на полностью общий стол. А спустя 8 лет моего дядю растила прабабушка 80-ти лет и подросшая моя мама
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Я
1 0
Для мам нельзя сделать фриланс, если на то пошло?
Просто не представляю в каких условия должны ползать по полу дети, собирать грязь, какаца, писеца, при этом их крики будут отвлекать других работников.
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Я
1 0
Сейчас то стараются не брать на работу девушек молодых, потому как не за горами у них декрет будет, а с такими условиями их проще вообще не брать на работу.
А если дэвушка уже не молодая но детей так и нет, тоже не будете брать?
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Я
2 0
Лучше вернуть систему яслей, какая была в 40 лет назад. Из декрета выходили в 3 месяца, дети были в яслях специальных. Кормили смесью. Выросло целое поколение нормальных людей. Сейчас было бы хорошо, если бы женщина, которая хочет работать сразу после родов, тоже могла ребенка относить в ясли.
Плюсую. Интересно, те кто поставил дизлайк, хочет на работу детей таскать?
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Я
0 0
Не говорите то, чего не знаете.
Не выходили 40 лет назад на работу по достижении ребёнком 3-х месяцев.
Моему старшему сыну 36 лет. Не помню, сколько был тогда отпуск по уходу за ребёнком, но не менее года.

Я знаю что моя бабушка с 3 месяцев мою маму в ясли отдала и пошла работать у станка
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Маргарита
2 1
Мне вот интересно....все хорошо....а как себе сами женщины представляют так работать, пришла на работу с ребенком весь день на нервах проработала.....домой с ребенком прибежала покушать наготовила, дома прибралась, настирала, нагладила. А потом еще ночь с ребенком напрыгалась... т.к. у ребенка то колики то зубки режутся, то еще что нибудь......И утром с красными глазами не выспавшаяся на работу. Кому такой работник нужен. Что за бред реально придумали. Мама с ребенком должна сидеть дома, а не заразу хватать. Думали бы головой прежде чем заводить такие статьи.
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Ульяна
0 0
А как на уровне закона такое можно осуществить? 70 дней после родов идут как больничный. Хочешь поработать? Заберут больничный, и заставят вернуть часть выплаченных декретных. Далее.До 1,5 лет государство платит на ребенка 40% от зарплаты. Если не работал ранее или официальная зарплата минимальна, то на первого ребенка платят в Новокузнецке 5800, на второго8000.Это ежемесячно. Если работать вышла на 4 часа, то пособие сохраняется, если на 8 часов, то пособие можно переоформить на человека, который будет сидеть с ребёнком. Возникает вопрос. Если работать по 4 часа, то на следующее кормление будешь дома уже. Если работать на полный день, то почему эти комнаты для кормлений перекладывают на работодателя? Добровольно сама отказалась от того, что государство предоставило декрет, а теперь работодатель должен отдуваться? А где папа? Устанавливаете отцовство, взыскивайте, и сидите с ребёнком дома.Если отец погиб, оформляйте пенсию по потере кормильца . А на работе нужно работать. Пожалейте других людей.
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Лак
0 0
Ну вот например стоите вы в очереди в сбербанк, а операторы встали и дружно ушли кормить детей, или в Ленте на кассе будут сидеть и кормить. Это все бред, до полутора лет можно спокойно сидеть в декрете все оплачивается, пусть не полная зарплата зато не нужно нервничать и бегать. А дальше уже пусть женщина решает что важнее для нее ребенок или работа. Не нужно на работодателя перекладывать все проблемы. Может еще скоро работодатель будет обязан пойти дома у женщины убраться, сварить, постирать с детем погулять, уроки выучить и.т.д
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