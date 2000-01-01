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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

В Новокузнецке вновь заработал главный филиал Сбербанка

Сегодня 09:23
1023
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
SU

Живущим рядом в районе сквера Жукова новокузнечанам теперь проще получить банковские услуги.

В главном филиале «Сбербанка», на Тольятти, 27 закончился ремонт. Отделение уже заработало и принимает клиентов, сообщает SU. Но официальное открытие состоится 10 марта в 12.00.

Как уже сообщал ВашГород.ру, капремонт в этом филиале делали больше года. Его планировали открыть уже в 2015 году, однако сроки передвинули, потому что руководство решило увеличить требования для улучшения стандартов обслуживания клиентов.

Ранее мы также рассказывали об открытии после ремонта отделения «Сбербанка» на Металлургов, 41.

Комментарии 4
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сберотцтой
6 0
@руководство решило увеличить требования для улучшения стандартов обслуживания клиентов.@--- лучше персонал подбирать надо и обучать , а то посадят "даму" коротая с людьми общается "базарным" языком и НИХ"РА не понимает,
да и вообще сбер по обслуживанию последнее время очень опустился!
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Jackie
2 0
@руководство решило увеличить требования для улучшения стандартов обслуживания клиентов.@--- лучше персонал подбирать надо и обучать , а то посадят "даму" коротая с людьми общается "базарным" языком и НИХ"РА не понимает,
да и вообще сбер по обслуживанию последнее время очень опустился!
ну не знаю, я сколько раз была, меня все устраивало. И электронные очереди есть теперь, не так хоть долго ждать, как раньше.
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Павел Фомин
2 0
Для улучшения стандартов обслуживания ПРЕДЛАГАЮ, что бы хоть один, главный филиал сбербанка на Тольятти 27, работал ХОТЬ ЧАСТИЧНО, ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ!
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1
5 0
ну не знаю, я сколько раз была, меня все устраивало. И электронные очереди есть теперь, не так хоть долго ждать, как раньше.
чтоб оплатить гос услуги надо идти к терминалу, так как за это в окошках не берутся говорят что могут ошибиться и не туда отослать деньги или нет реквизитов .
! и в открытую отправляют в кузнецкбизнесбанк , а там бес проблем и бес очередей. (это не реклама , случай из жизни)
и еще зайдите не в центральный, а в какой нибудь филиал там ******* ни кто ничего не знает,на все вопросы -звоните на телефон,,,,,,,,,,,,,,
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