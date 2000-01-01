Живущим рядом в районе сквера Жукова новокузнечанам теперь проще получить банковские услуги.

В главном филиале «Сбербанка», на Тольятти, 27 закончился ремонт. Отделение уже заработало и принимает клиентов, сообщает SU. Но официальное открытие состоится 10 марта в 12.00.

Как уже сообщал ВашГород.ру, капремонт в этом филиале делали больше года. Его планировали открыть уже в 2015 году, однако сроки передвинули, потому что руководство решило увеличить требования для улучшения стандартов обслуживания клиентов.

Ранее мы также рассказывали об открытии после ремонта отделения «Сбербанка» на Металлургов, 41.