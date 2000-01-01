В Новокузнецке ощущается острый дефицит кадров в нескольких сферах.

Каждая вторая вакансия из банка данных Центра занятости населения города адресована ищущим работу женщинам. Им предлагается более 2 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба учреждения.

Больше всего не хватает специалистов в области здравоохранения, в торговле и общественном питании, в сфере операций с недвижимостью, в образовании, в сфере финансов, кредитов и страхования. Наиболее востребованы: врачи, медицинские сёстры, фельдшеры, менеджеры в сфере продаж товаров и услуг, консультанты по страхованию, риелторы, учителя, агенты, консультанты, товароведы, диспетчеры.

Есть вакансии для экономистов, главных бухгалтеров, технологов, инженеров по проектно-сметной работе, преподавателей. Также требуются повара, продавцы, кладовщики, кондукторы, кассиры, кондитеры, младшие воспитатели, швеи и многие другие.