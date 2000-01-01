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В каких специалистах нуждается Новокузнецк

Сегодня 09:25
1237
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
images2.smartparenting.com.ph

В Новокузнецке ощущается острый дефицит кадров в нескольких сферах.

Каждая вторая вакансия из банка данных Центра занятости населения города адресована ищущим работу женщинам. Им предлагается более 2 тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба учреждения.

Больше всего не хватает специалистов в области здравоохранения, в торговле и общественном питании, в сфере операций с недвижимостью, в образовании, в сфере финансов, кредитов и страхования. Наиболее востребованы: врачи, медицинские сёстры, фельдшеры, менеджеры в сфере продаж товаров и услуг, консультанты по страхованию, риелторы, учителя, агенты, консультанты, товароведы, диспетчеры.

Есть вакансии для экономистов, главных бухгалтеров, технологов, инженеров по проектно-сметной работе, преподавателей. Также требуются повара, продавцы, кладовщики, кондукторы, кассиры, кондитеры, младшие воспитатели, швеи и многие другие.

Комментарии 10
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Специалист
4 0
А предприятиям нужны толковые программисты.
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ага
50 0
вакансии открыты потому что, зарплата минимальная или текучка(ужасные условия)
а вакансии риэлторов с заработком до 80 тыр-----вообще п"зд"ш
они месяцами без зарплаты сидят, тем более если начинающий
ТАК ЧТО работы НОРМАЛЬНОЙ НЕЕЕЕТУУУУУ !!!!!!!
и статья эта туфта
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ващеспециалист
4 0
А предприятиям нужны толковые программисты.
Только в качестве дворников, поверь
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Настя
4 0
учителя очень нужны...но за такую мизерную зарплату и вынос мозга никто не хочет в школы идти...Я тоже не пошла и не жалею об этом.
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Анатолий
8 0
Старики ладно а вот молодежи в этом городе точно делать нечего.
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Серый
2 0
Старики ладно а вот молодежи в этом городе точно делать нечего.
Вот и надо-бы уже город переименовать в "Старгород". Потому как явно есть за что...
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lg
3 0
Не корректно ориентироваться на данные ЦЗН например вакансии менеджеров в сфере продаж товаров и услуг, консультантов по страхованию, риелторов горе работодатели набирают как рабов , людей не трудоустраивают, а если трудоустраивают то работник сам за себя налоги платит, ни каких гарантий по соблюдению ТК ему не дают. А ЦЗН такие рабочие места учитывает, они же не запрашивают у работодателей гарантий для тех кого к ним отправляют и чьи объявления размещают.
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1
1 0
Вот и надо-бы уже город переименовать в "Старгород". Потому как явно есть за что...
старогрязиразворованск
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Серый
4 1
И кого бы уж давно надо было "оптимизировать, реформировать и упразднить" так вот это самое ЦЗН. ТОЛКУ ОТ НЕГО НЕТ, ЗАНИМАЮТСЯ ПРИПИСКАМИ И ВЫСТАВЛЕНИЕМ ГАЛОЧЕК. Штат раздут до безобразия, а пользы от них... впрочем как и от самой главной иерархической организации. Я уж не затрагиваю в несколько раз разграбленный Пенсионный Фонд.
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1
1 0
Срочно вакансию мэра Новокузнецка создайте!
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