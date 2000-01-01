Жителям Кемеровской области предлагают провести один час без света.

Таким образом кузбассовцев приглашают поддержать всемирную акцию «Час земли». В этом году она пройдёт 25 марта в 20.30 по местному времени, сообщает SU.

Эта экологическая акция призвана привлечь внимание общественности к проблеме сохранения живой природы. В прошлом году более 2 миллиардов человек добровольно отключили все электрические приборы на час. Жители Новокузнецка также не первый год поддерживают эту инициативу, отмечает издание.