Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

Кузбассовцев призвали временно отказаться от электричества

Сегодня 09:55
1117
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news.vash.ua

Жителям Кемеровской области предлагают провести один час без света.

Таким образом кузбассовцев приглашают поддержать всемирную акцию «Час земли». В этом году она пройдёт 25 марта в 20.30 по местному времени, сообщает SU.

Эта экологическая акция призвана привлечь внимание общественности к проблеме сохранения живой природы. В прошлом году более 2 миллиардов человек добровольно отключили все электрические приборы на час. Жители Новокузнецка также не первый год поддерживают эту инициативу, отмечает издание.

Комментарии 14
Добавить комментарий
аватар
Читатель
35 0
Не вижу смысла. Лампы энергосберегающие, там мизер потребления. Холодильник не отключу.
ТЭЦ будут продолжать вырабатывать энергию, их нереально останавливать.
И представьте, какой огромный скачок напряжения будет при включении разом потом, только проблем нажить можно.
В общем, со стороны красиво, а с точки зрения физики и энергетики - никак.
ответить
аватар
777
26 0
Лучше дерево какое-нибудь посадили.
ответить
аватар
Настя
0 24
Хорошая акция, считаю, что каждый должен к ней присоединиться. А те, кто говорят о напряжении, просто отговорки себе придумывают.
ответить
аватар
Свой
0 0
Хорошая акция, считаю, что каждый должен к ней присоединиться. А те, кто говорят о напряжении, просто отговорки себе придумывают.
Настя,в ночное время перегруз в сетях,посему даже есть тарифы и в ночное время электроэнергия дешевле,есть и электросчётчики с двойным тарифом.
Поставщик энергии в ночное время даже делает скидки для крупных предприятий,чтобы разгрузиться.А в дневное время акция совсем бесподобна.
ответить
аватар
угу
1 0
Лучше дерево какое-нибудь посадили.
на краю самой глубокой ямы какого-нибудь разреза.
ответить
аватар
Гыыыыы!
5 0
Предлагаю алюминиевому заводу 25 марта на 1 час отключить электричеству!
А все ваши лампочки - светильники, это так, укус комаринный!
ответить
аватар
автолюбитель из города
1 0
Предлагаю тогда весь город(кроме предприятий) отключить до 6 утра..
ответить
аватар
Свой
4 0
У акции смысл получается не в экономии электроэнергии,что её экономить-то?,турбины вращаются,реакторы пашут,а в морально-этическом плане.То есть,отключил на час всё,мысленно присоединился к акции,задумался о том,как человек пагубно влияет и уничтожает природу,о том,что и при лучине ещё недавно жили.Зажёг камин,открыл запотевшую бутылочку пива,стоп,тут и часа мало будет.))Час прошёл,всё включил и пошёл дискач.
Чтобы любить и сохранить природу,часа нигде не хватит,а тем более так.
ответить
аватар
Евгений
8 0
У нас эти акции периодически проводит поставщик электроэнергии, , отключая нам электричество
ответить
аватар
Местная 6585
16 0
На эту тему даже смешно говорить.
— Кто-то придумал "Час Земли". Дайте-ка подумать... Мы целый год сливаем всякое дерьмо в реки, вырубаем леса, истребляем ******* медведей и полосатых лягушек, на которых всем ***** Целый год ох*евшие людишки ссут и срут себе под ноги, не задумываясь, как это скажется на здоровье их планеты. Но когда наступает "Час Земли", мы, б**дь, становимся ох**нно отвественными! Мы, б**дь, выключаем свои ******* компьютеры, и вместо них сидим в темноте с планшетами, раздуваясь от гордости, потому что спасаем природу! А когда этот чёртов час заканчивается, человечество такое типа "Ну слава богу, природа спасена, пожалуй в этом году мы сделали для неё всё, что могли, можно расслабиться, выпить пивка и закопать где-нибудь радиоактивные отходы"(с). - полностью поддерживаю высказывание неизвестного автора.
ответить
аватар
Свой
0 0
В общем, одобряющих акцию почти нет.Тогда можно и переименовать,Час Земли - в Час Зачатия.Потому как трудно представить себе современного человека в 20-30 вечера и в полной темноте,да ещё и супруга рядом в койке скучает,ждёт окончания часа.))
ответить
аватар
*
0 0
Так у нас каждую ночь - "Час Земли"!

Каждую божию ночь свет отрубается во всем квартале на 30-75 минут.
Я-то думал - неполадки какие или плановые работы...
А оно воно чего - природу, тыкскзыть, спасаем.
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ