Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

Новокузнечан зовут на рок-фестиваль с танцами

Сегодня 10:03
420
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
http://files2.geometria.ru/

Новокузнецкие рокеры зовут горожан отдохнуть на фестивале «Magnet music».

На нём выступят известные городские группы — «Сказки на ночь», The Maugleez и TwinSnakes. Также новокузнечан обещают раскачать новосибирские рокеры To Have Balls.

Для тех, кто любит не только музыку, выступит коллектив «Сахар» с танцевальными номерами. Помимо этого, состоится розыгрыш 5000 рублей по номеру билета.

Фестиваль начнётся 11 марта в 18.00 в ресторане Paulaner Brauhaus. Билеты стоят 250 рублей. Важно: у мероприятия возрастное ограничение 16+. Подробности можно узнать здесь.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о талантливых новокузнецких музыкантах.

Комментарии 1
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Стоимость ремонта лоджии, лучшие цены по ссылке.
Консультации по стилю - варианты >>
Замена батарейки iPhone 5 цена: выбирай нас!
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ