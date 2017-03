Новокузнецкие рокеры зовут горожан отдохнуть на фестивале «Magnet music».

На нём выступят известные городские группы — «Сказки на ночь», The Maugleez и TwinSnakes. Также новокузнечан обещают раскачать новосибирские рокеры To Have Balls.

Для тех, кто любит не только музыку, выступит коллектив «Сахар» с танцевальными номерами. Помимо этого, состоится розыгрыш 5000 рублей по номеру билета.

Фестиваль начнётся 11 марта в 18.00 в ресторане Paulaner Brauhaus. Билеты стоят 250 рублей. Важно: у мероприятия возрастное ограничение 16+. Подробности можно узнать здесь.

