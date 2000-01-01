Кемеровчан зовут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию.

Сделать это можно с 9 марта по четвергам в передвижном Пункте освидетельствования на ВИЧ. Он расположился в «Газели» рядом со стадионом «Химик». Время работы — с 13.00 до 15.00.

Результат обещают выдать уже через 15 минут после взятия анализа, сообщили в городской администрации. Кемеровчанам также напомнили, что ВИЧ-инфицированным может быть человек из любой социальной и возрастной группы.

«Тестирование на ВИЧ — это основа как лечения, так и профилактики заболевания», — добавили в мэрии.

Ранее ВашГород.ру сообщал о новом штамме вируса иммунодефицита. Мы также публиковали интервью с ВИЧ-инфицированным, который рассказал нам о своей жизни и отношении к нему других людей.