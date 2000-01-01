Жители Кемеровской области из группы «Трезвый Кузбасс» устроили забег по сугробам и купание в проруби в 25 градусов мороза.

Видео с названием «Суровая Сибирь-2» было опубликовано в Сети ещё в феврале. Ролик участвует в интернет-конкурсе молодёжного досуга «Моя альтернатива». Его автор — прокопчанин Вячеслав Дикий.

Кузбассовцев призывают проголосовать за видеоролик земляков. Поддержать его можно здесь. Посмотреть работы других участников — на сайте «Моя альтернатива».

Свои работы на конкурс отправили около 200 авторов из разных городов России, пишет Прокопьевск.ру. В их числе 21-летний кемеровчанин Владимир Скворцов, и 35-летний и прокопчанин Вячеслав Дикий.

Как сообщается на сайте конкурса, его цель — мотивировать молодёжь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и распространения лучших форм молодёжного досуга.