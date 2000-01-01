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Кузбассовцы сняли суровый ролик и отправили на Всероссийский конкурс

Сегодня 10:42
780
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Жители Кемеровской области из группы «Трезвый Кузбасс» устроили забег по сугробам и купание в проруби в 25 градусов мороза.

Видео с названием «Суровая Сибирь-2» было опубликовано в Сети ещё в феврале. Ролик участвует в интернет-конкурсе молодёжного досуга «Моя альтернатива». Его автор — прокопчанин Вячеслав Дикий.

Кузбассовцев призывают проголосовать за видеоролик земляков. Поддержать его можно здесь. Посмотреть работы других участников — на сайте «Моя альтернатива».

Свои работы на конкурс отправили около 200 авторов из разных городов России, пишет Прокопьевск.ру. В их числе 21-летний кемеровчанин Владимир Скворцов, и 35-летний и прокопчанин Вячеслав Дикий.

Как сообщается на сайте конкурса, его цель — мотивировать молодёжь к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и распространения лучших форм молодёжного досуга.

Комментарии 3
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Инга
12 0
Ролик,конечно,не вау,мы же не в Африке,нас этим не удивить,но голосом поддержу,пусть лучше по сугробам бегают,чем пиво вёдрами хлещут.
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*
2 12
Ролик,конечно,не вау,мы же не в Африке,нас этим не удивить,но голосом поддержу,пусть лучше по сугробам бегают,чем пиво вёдрами хлещут.
Не уверена, что на репродуктивное здоровье бег по сугробам не оказывает столь же пагубного воздействия, как и пиво. Поэтому не известно еще, что лучше...
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Читатель
0 0
Не уверена, что на репродуктивное здоровье бег по сугробам не оказывает столь же пагубного воздействия, как и пиво. Поэтому не известно еще, что лучше...
ну уж точно не пиво, здесь и закаливание, и бодрость духа, и адреналинчик немного намного лучше пива
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