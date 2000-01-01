Продолжаем наш квест от ВашГород.ру и Керхер центра Кристофер на Ермакова, 1.

Бесспорно, Керхер — это классная, надёжная техника, придуманная гениями инженерной мысли, всё время разрабатывающими в концерне интересные инновационные технологии, и что немаловажно, собранная педантичными немцами, для которых качество — это всё. В общем, компания с мировыми историей и именем знает, чем впечатлить потребителей (а особенно — потребительниц!).

Только одних моющих пылесосов здесь — целая линейка. Они разбрызгивают раствор чистящего средства и сразу же всасывают его вместе с пылью и грязью, так что даже мыть ковры таким агрегатом — сплошное удовольствие. Есть два больших бака — для чистой и для грязной воды. Есть мешок, но убирать сухой мусор можно с ним или без него — как удобнее. А при уборке влажного мусора мешок использовать вообще не надо. Любой пылесос Керхер разбирается и моется за считанные минуты. А ещё он меньше и легче другой брендовой техники, поэтому с уборкой сможет справиться даже маленькая мамина помощница и потом ему легко найдётся место в шкафу.

Или взять пылесосы сухой уборки — сила всасывания у них высшего класса. Плюс — быстрая и удобная замена насадок. Плюс — супер маневренность, когда без усилий огибается любое препятствие. Ну и, конечно же, высокая производительность всех грязеудаляющих и пылеуничтожающих действий вместе с настоящим комфортом использования. Таким чудо-агрегатом можно пройтись по всей квартире буквально за десять минут — красота! И чистота, между прочим.

И главное — эти пылесосы очищают воздух не только на входе, но и на выходе, задерживая внутри 99 процента убранной пыли. А ещё есть пылесосы с водяным фильтром, которые задерживают внутри даже микроскопические частицы, выпуская наружу исключительно чистый воздух… и больше ничего! Так что аллергики могут спать спокойно. Более того — пылесосы Керхер используют в больницах, где необходима не просто чистота, а стерильная чистота, так как их рекомендует Ассоциация аллергологов.

Кроме того, «Керхер» предлагает идеальные решения для уборки в гараже и мастерской, для лёгкого наведения чистоты после ремонтных и строительных работ, для безопасной чистки печей, саун, барбекю и грилей… Есть даже робот-пылесос, самостоятельно и уверенно обходящий препятствия и возвращающийся на место, чтобы подзарядить аккумуляторы и разгрузить собранный мусор!

Вся эта чудо-техника — настоящий профессионал любой уборки — отличается не только супермощностью, но и низким энергопотреблением, а также широким ассортиментом эргономичных принадлежностей, включающим специально разработанные насадки для пола, удлинительные трубки, всасывающие шланги и т. д. Это универсальные аппараты нового поколения, и они гарантируют оптимальный сбор любого мусора — хоть крупного, хоть мелкого, хоть сухого, хоть влажного.

Не удивительно, что именно пылесос Керхер вошёл в тройку лидеров в мире. В ходе теста были проверены различные типы пылесосов — как с фильтр-мешками, так и с контейнерами. Но уже на этапе отбора многие торговые марки были исключены из гонки, так как не соответствовали новым предписаниям ЭС по энергоэффективности — с сентября 2017 года все пылесосы должны потреблять из сети не более 900 Вт.

Институт Stiftung Warentest проверял, не повлияют ли новые требования на производительность техники и не пострадает ли от этого качество уборки. В итоге из 13 пылесосов с фильтр-мешками на почётное 2-е место вышел Керхер VC 6 Premium. Этот пылесос обошёл таких производителей как Miele и Philips, занявших только 3-е и 4-е места, и оставила далеко позади Thomas и другие марки.

Аппараты тестировались на различных поверхностях — коврах, паркете, плитке и т. д. Причём сравнивались не только их технические характеристики, которые были проверены на практике, но и удобство использования, хранения, очистки, уровень шума, экологичность. Кроме того, учитывалось соотношение цены-качества. И по всем этим показателям Керхер VC 6 Premium показал превосходные результаты, превысить которые — да и то совсем немного — удалось только пылесосу Siemens VSQ8SEN72C.

А ещё пылесос Керхер VC 6 Premium является обладателем награды за успех в энергосбережении. Он стал победителем практического теста, проведённого в рамках кампании по энергосбережению «Die Stromsparinitiative». Его номинальная потребляемая мощность составляет всего 600 Вт.

Но и на этом преимущества пылесосов Керхер не заканчиваются. Приходите в Керхер Центр на Ермакова, 1, и вам всё покажут!