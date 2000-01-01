Двое мужчин и одна женщина стали жертвами пожара в Кузбассе.

ЧП произошло в Анжеро-Судженске. Сообщение о том, что в одном из частных домов нашли тела трёх человек, поступило 9 марта около 6:45, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В числе погибших оказались 63-летняя женщина, её 34-летний сын и неустановленный мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что накануне потерпевшие распивали спиртные напитки, утром соседи увидели, что дом горит, вызвали сотрудников МЧС. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили в доме тела потерпевших признаками обгорания, — уточняет ведомство.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.