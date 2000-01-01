Известный оппозиционер Алексей Навальный открывает в Кемерове предвыборный штаб.

Открытие в столице Кузбасса запланировано уже на 18 марта 2017 года, пишет SU. В Новокузнецке штаб появится в мае 2017 года, но точная дата пока неизвестна.

Помимо Кемерова, в марте политик откроет штабы в других городах Сибири — Томске, Бийске и Барнауле.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в феврале 2017 года Алексей Навальный открыл штаб в Новосибирске. На своём выступлении он рассказал об отношениях России с Америкой и выразил своё мнение о коммунальных митингах новосибирцев.

Напомним, Алексей Навальный собирается участвовать в президентских выборах в России.