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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

Стало известно, когда в Кемерове откроется штаб Навального

Сегодня 11:03
234
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
RusArmInfo

Известный оппозиционер Алексей Навальный открывает в Кемерове предвыборный штаб.

Открытие в столице Кузбасса запланировано уже на 18 марта 2017 года, пишет SU. В Новокузнецке штаб появится в мае 2017 года, но точная дата пока неизвестна.

Помимо Кемерова, в марте политик откроет штабы в других городах Сибири — Томске, Бийске и Барнауле.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в феврале 2017 года Алексей Навальный открыл штаб в Новосибирске. На своём выступлении он рассказал об отношениях России с Америкой и выразил своё мнение о коммунальных митингах новосибирцев.

Напомним, Алексей Навальный собирается участвовать в президентских выборах в России.

Комментарии 2
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Сибирячка
3 8
А зачем эту вражину пускают к нам? Пусть мотает к америкосам..., как его вся гопкомпания
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777
0 0
Не понял, а что срач то не начинаем?
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