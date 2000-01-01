Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

В Кузбассе 8 марта на свет появились десятки малышей

Сегодня 11:12
559
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
cdn13.img22.ria.ru

В администрации Кемеровской области рассказали о новорождённых в Международный женский день.

8 марта в Кузбасса родились 64 ребёнка — 32 мальчика и 32 девочки. Больше всего детей появилось на свет в Кемерове — 15 младенцев, Новокузнецке — 10, в Прокопьевске - 9, Киселёвске - 6 и Осинниках — 4. Два новорождённых — в Гурьевском районе. В областном клиническом перинатальном центре имени Любови Решетовой родилось шесть детей.

По распоряжению губернатора Амана Тулеева, все женщины, родившие детей в Международный женский день, получат по 10 тысяч рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Отмечается, что такие акции проводятся по инициативе Тулеева с 2000 года. Они проходят пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

В прошлом году 8 марта в Кузбассе родилось 82 ребёнка — 46 мальчиков и 36 девочек.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Инга
2 2
Лучше бы написали,сколько эти мамаши накануне сожрали стимуляторов,и как потом акушеры носятся с такими детками.
ответить
аватар
Евгения
11 0
И что же получается? В остальные дни, когда детки рождаются,не " Рождённые на Земле Кузнецкой" ? Они что, не достойны медальона ?
ответить
аватар
1
3 0
И что же получается? В остальные дни, когда детки рождаются,не " Рождённые на Земле Кузнецкой" ? Они что, не достойны медальона ?
это называется - крошки с барского стола
ответить
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Услуги по монтажу электропроводки в частном доме, быстро и недорого.
Шугаринг в районе метро Обводный канал - заказать на YouDo.com.
Ремонт водонагревательной колонки Нева - смотреть тут.
Массаж недорогой в Нижнем Новгороде: смотреть здесь.
Монтаж водоснабжения в многоквартирном доме, выбирай нас!
Мытье окон фасадов альпинистами цена, лучшие цены.
Стоимость работ отделочных работ: варианты по ссылке.
Замена тачскрина Apple iPad Mini - подробное описание тут.
Уборки территории: в Ростове.
Цены на отделку деревянного дома: подробности здесь.
Сколько стоит мытье окон альпинистами: подробное описание тут.
Услуги по уборке офисов цена - подробнее тут.
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+
ВСЕ НОВОСТИ