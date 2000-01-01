В администрации Кемеровской области рассказали о новорождённых в Международный женский день.

8 марта в Кузбасса родились 64 ребёнка — 32 мальчика и 32 девочки. Больше всего детей появилось на свет в Кемерове — 15 младенцев, Новокузнецке — 10, в Прокопьевске - 9, Киселёвске - 6 и Осинниках — 4. Два новорождённых — в Гурьевском районе. В областном клиническом перинатальном центре имени Любови Решетовой родилось шесть детей.

По распоряжению губернатора Амана Тулеева, все женщины, родившие детей в Международный женский день, получат по 10 тысяч рублей и медальон «Рождённому на Земле Кузнецкой».

Отмечается, что такие акции проводятся по инициативе Тулеева с 2000 года. Они проходят пять раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты детей.

В прошлом году 8 марта в Кузбассе родилось 82 ребёнка — 46 мальчиков и 36 девочек.