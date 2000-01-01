«НТВ-Плюс» заявило о запуске в Сибири телевидения Ultra HD.

Спутниковый оператор станет первым в России, кто начнёт вещание в стандарте сверхвысокой четкости по всей стране. Как сообщает «Деловой квартал Новосибирск» со ссылкой на советника генерального директора «НТВ-плюс» Сергея Ставропольцева, в базовый пакет оператора войдут три канала в стандарте UHD.

Объём базового пакета вырастет и составит 130 каналов: будет больше спортивных и детских. Сергей Ставропольцев пообещал: дублирующих каналов зрители не увидят:

— В ближайшие дни в Сибири начнутся чудеса. Мы изменим технические параметры вещания, картинка станет более устойчивой и помехозащищённой. Мы сделали усиление по всем жанрам: информационным, спортивным, познавательным.

Абонентская плата за новую картинку останется прежней. Телевидение сверхвысокой чёткости заработает на территории Сибири уже в апреле.