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Весны не будет: погода на выходные в Новосибирске

Телевидение сверхвысокой чёткости появится в Сибири уже весной

Сегодня 11:24
903
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
palestra29.ru

«НТВ-Плюс» заявило о запуске в Сибири телевидения Ultra HD.

Спутниковый оператор станет первым в России, кто начнёт вещание в стандарте сверхвысокой четкости по всей стране. Как сообщает «Деловой квартал Новосибирск» со ссылкой на советника генерального директора «НТВ-плюс» Сергея Ставропольцева, в базовый пакет оператора войдут три канала в стандарте UHD.

Объём базового пакета вырастет и составит 130 каналов: будет больше спортивных и детских. Сергей Ставропольцев пообещал: дублирующих каналов зрители не увидят:

— В ближайшие дни в Сибири начнутся чудеса. Мы изменим технические параметры вещания, картинка станет более устойчивой и помехозащищённой. Мы сделали усиление по всем жанрам: информационным, спортивным, познавательным.

Абонентская плата за новую картинку останется прежней. Телевидение сверхвысокой чёткости заработает на территории Сибири уже в апреле.

Комментарии 3
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Говорят что сверхчеткая картинка сильно утомляет.
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патриот
0 0
Вау, Вести недели с Д.Киселевым в HD качестве!
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Вован
4 0
Говорят что сверхчеткая картинка сильно утомляет.
Да, правду говорят, телевизор смотреть вредно... газетку повешай перед экраном, чтобы четкость понизить.
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