В преддверии весны многие задумываются о том, как улучшить свою фигуру.

Вопрос о том, что лучше для похудения, спорт или диета, уже давно вошёл в разряд извечных. Сесть на жёсткую диету или добавить физнагрузок? Или стоит попробовать и то, и другое? С этими вопросами редакция ВашГород.ру обратилась к инструктору тренажерного зала фитнес-клуба X-Fit Галине Алалыкиной.

Любой из выбранных вариантов пойдёт на пользу, считает тренер. Главное условие: организм должен тратить больше энергии, чем получать. Диета поможет сбросить лишние кило, а употребление большого количества питьевой воды снизит отёчность. Но стоит учитывать, что монодиеты — гречневая, фруктовая и так далее, сделают тело дряблым, так как при таком питании теряется мышечная масса.

Многие выбирают для похудения только спорт, и этот вариант тоже неплох, считает Галина. Регулярные занятия сделают организм более выносливым, и человек станет чувствовать себя лучше.

«Стоит помнить, что спортом вы занимаетесь три раза в неделю, а приёмов пищи у должно быть не менее четырех в день. К тому же, после занятий в фитнес-клубе аппетит может усилиться, и вы просто компенсируете затраченные калории едой, поэтому оптимальным вариантом будет сделать ваше питание сбалансированным, добавить в жизнь физическую активность. Эта схема будет очень эффективной в достижении цели», — рассказала ВашГород.ру тренер.

Но чтобы не навредить себе неправильной диетой и физнагрузками, Галина советует обратиться к специалисту. Он поможет подобрать тренировки и питание с учётом личных особенностей и пожеланий.

Ну, а те, кто по какой-то причине не может посещать спортзал и общаться с тренером, могут воспользоваться простыми советами:

«Пейте больше чистой воды, чай, кофе и соки к этому не относятся. Обязательно плотно завтракайте, а ужин сделайте лёгким. Замените конфеты и всевозможные торты на фрукты и орешки. И, конечно, нужно больше двигаться. Если нет времени или финансов на занятия фитнесом, то больше гуляйте — длительное кардио запускает процесс жиросжигания. Например, выходите из транспорта на две-три остановки раньше и идите пешком».

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