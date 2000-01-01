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Где в Новокузнецке принимает хороший врач — вопрос дня

Сегодня 11:45
880
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Мария. Горожанка ищет хорошего эндокринолога.

«Здравствуйте! Мне нужно сходить к эндокринологу, а у нас в Новокузнецке, этих специалистов, насколько я знаю, дефицит. Хочется найти действительно хорошего врача, который займётся моей проблемой и не будет придумывать „от балды“ кучу анализов, которые надо будет пройти. По месту жительства в поликлинике все места на пол-месяца заняты, думаю вот в частную обратиться. Но боюсь, что нарвусь на врача, который захочет нажиться на мне — уже были такие случаи с другими докторами. Посоветуйте, пожалуйста, хорошего эндокринолога, в муниципальной или частной больнице», — написала Мария.

Если вы хотите увидеть свой вопрос в рубрике, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 12
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Анонимный пользователь
0 4
Не знаю, есть или нет там эндокринолог, но вообще евромед хвалят
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Марыся
0 0
Интересная формулировка у Марии: ХОРОШИЙ врач, который возьмется за МОИ проблемы,
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Настя
0 0
Мне кажется, это зависит не от типа больницы, а от конкретного человека. Но вот точно не посоветую эндокринолога в девятке
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stek
3 1
То же интересует о неврологе - такое ощущение, что грамотные неврологи в городе отсутствуют.....
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[[[
4 0
Вообще, эндокринолог зачастую назначает анализы, которые не дешевы. Это анализы на гормоны, мне назначала врач в обычной поликлинике, наживаться ей смысла не было, я сдавала анализы в другом месте. Записывалась через сайт "врач.42",без всяких проблем. Просто суть в том, что если у вас, например, по-женски проблема, то кучу анализов вам придется сдавать не зависимо от врача.
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TigerShot89 9349
1 0
Вообще, эндокринолог зачастую назначает анализы, которые не дешевы. Это анализы на гормоны, мне назначала врач в обычной поликлинике, наживаться ей смысла не было, я сдавала анализы в другом месте. Записывалась через сайт "врач.42",без всяких проблем. Просто суть в том, что если у вас, например, по-женски проблема, то кучу анализов вам придется сдавать не зависимо от врача.
Эндокринологи в большинстве случаев назначают одни и те же анализы - Т3,Т4, ТТГ ))) И да, они везде стоят далеко не 100руб....
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Светик Я
1 0
Более грамотного специалиста ещё не встречала, хожу на металлургов 22. Фамилия врача Нещерет
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читатель-ь-ь
3 0
Более грамотного специалиста ещё не встречала, хожу на металлургов 22. Фамилия врача Нещерет
Полностью с вами согласна, работает в ЗПЦ эндокринолог Нещерет. Водила к ней дочку, я от нее в восторге. Давно не попадало к такому специалисту.
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*
1 0
и не будет придумывать „от балды“ кучу анализов... - а как простите он должен вас лечить?! Определить на глазок, есть проблемы или нет? Да, анализы на гормоны одни из самых дорогих и сдавать их придется.
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лесной олень
1 0
Доктора Йозеф Менгеле и Сиро Исии
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you777@mail.ru
1 0
То же интересует о неврологе - такое ощущение, что грамотные неврологи в городе отсутствуют.....
Бондаренко Наталья Александровна в 1ГКБ отличный невролог!!!
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