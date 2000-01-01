В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась новокузнечанка Мария. Горожанка ищет хорошего эндокринолога.

«Здравствуйте! Мне нужно сходить к эндокринологу, а у нас в Новокузнецке, этих специалистов, насколько я знаю, дефицит. Хочется найти действительно хорошего врача, который займётся моей проблемой и не будет придумывать „от балды“ кучу анализов, которые надо будет пройти. По месту жительства в поликлинике все места на пол-месяца заняты, думаю вот в частную обратиться. Но боюсь, что нарвусь на врача, который захочет нажиться на мне — уже были такие случаи с другими докторами. Посоветуйте, пожалуйста, хорошего эндокринолога, в муниципальной или частной больнице», — написала Мария.