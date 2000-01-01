4 марта исполнилась мечта многих особых ребятишек из Кузбасса — волонтёры устроили им поездку на настоящей собачьей упряжке.

Как рассказал ВашГород.ру один из добровольцев Юрий Лобачёв, команда физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» вместе с родителями и волонтёрами отправилась в Трудармейский развлекательный комплекс в Прокопьевске. Затем ребята посетили питомник «В гостях у хаски».

«Впечатления, вызванные общением с самой доброй породой собак, надолго останутся в памяти детей и родителей. Катание на собачьей упряжке — восхитительное, захватывающее дух приключение. Погонщик управляет упряжкой одной рукой, другой придерживает путешественника, сидящего на нартах. В таком тандеме не страшен холодный ветер, бьющий в лицо, спуски и горки, по которым несётся собачья упряжка», — поделился Юрий Лобачёв.

Новокузнецкие волонтёры создали в России прецедент реабилитационного экологического познавательного туризма для детей со сложными формами ДЦП, добавил он. Добровольцы путешествуют с особыми детьми уже четвёртый год. Осенью и зимой они вместе покоряют гору Зелёная в Шерегеше, летом ходят на Телецкое озеро в Алтае.

А в 2017 году волонтёры мечтают показать ребятишкам Байкал.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в январе фотограф-волонтёр Юрий Лобачёв попал в престижный конкурс для предпринимателей, проходивший в Москве. Мы также публиковали интервью с добровольцем, где он рассказал о своих социальных проектах и жизненных принципах.