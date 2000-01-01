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В Кузбассе «самые добрые собаки» устроили особым детям приключение

Сегодня 12:20
493
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Юрий Лобачев

4 марта исполнилась мечта многих особых ребятишек из Кузбасса — волонтёры устроили им поездку на настоящей собачьей упряжке.

Как рассказал ВашГород.ру один из добровольцев Юрий Лобачёв, команда физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Факел» вместе с родителями и волонтёрами отправилась в Трудармейский развлекательный комплекс в Прокопьевске. Затем ребята посетили питомник «В гостях у хаски».

«Впечатления, вызванные общением с самой доброй породой собак, надолго останутся в памяти детей и родителей. Катание на собачьей упряжке — восхитительное, захватывающее дух приключение. Погонщик управляет упряжкой одной рукой, другой придерживает путешественника, сидящего на нартах. В таком тандеме не страшен холодный ветер, бьющий в лицо, спуски и горки, по которым несётся собачья упряжка», — поделился Юрий Лобачёв.

Новокузнецкие волонтёры создали в России прецедент реабилитационного экологического познавательного туризма для детей со сложными формами ДЦП, добавил он. Добровольцы путешествуют с особыми детьми уже четвёртый год. Осенью и зимой они вместе покоряют гору Зелёная в Шерегеше, летом ходят на Телецкое озеро в Алтае.

А в 2017 году волонтёры мечтают показать ребятишкам Байкал.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в январе фотограф-волонтёр Юрий Лобачёв попал в престижный конкурс для предпринимателей, проходивший в Москве. Мы также публиковали интервью с добровольцем, где он рассказал о своих социальных проектах и жизненных принципах.

Комментарии 12
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Танюшка
1 14
Вообще нормально. Не все здоровые люди это видят, в особенности Байкал. А тут возят больных, которые не запомнят и не поймут ничего. Я один раз побывала в поездке с такими детьми. Это был УЖАС.
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дп
6 6
Вообще нормально. Не все здоровые люди это видят, в особенности Байкал. А тут возят больных, которые не запомнят и не поймут ничего. Я один раз побывала в поездке с такими детьми. Это был УЖАС.
Ужас , что есть такие как вы.
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Маргарита
4 1
А я считаю что для таких деток ничего не жалко, побольше бы добрых людей, которые занимаются особенными детками.Молодцы!
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Танюшка
1 8
А я считаю что для таких деток ничего не жалко, побольше бы добрых людей, которые занимаются особенными детками.Молодцы!
Может и не жалко. Пускай существуют. Но подальше и поизолированее от здоровых людей. Нормальный человек не подпустит ЭТИХ к своим детям
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1
3 5
Такие дети если доживут до совершеннолетия, не принесут ничего РОССИИ. Они наш баласт. Когда родители умрут они станут не кому не нужные. С таким диагнозом надо .......
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Аленка
5 2
А я считаю что для таких деток ничего не жалко, побольше бы добрых людей, которые занимаются особенными детками.Молодцы!
Особенные - это талантливые дети. А не эти.
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Анна
6 1
Это что за быдло оставляет такие комментарии! Радуйтесь, если ваши дети здоровы. Как вообще можно обсуждать поступки других людей? Вы что как-то помогли детям или волонтерам? Вряд ли... Сидели бы и помалкивали
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Роза
0 2
Это что за быдло оставляет такие комментарии! Радуйтесь, если ваши дети здоровы. Как вообще можно обсуждать поступки других людей? Вы что как-то помогли детям или волонтерам? Вряд ли... Сидели бы и помалкивали
Я так понимаю у вас ребёнок из этого клана
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Тома
0 2
Это что за быдло оставляет такие комментарии! Радуйтесь, если ваши дети здоровы. Как вообще можно обсуждать поступки других людей? Вы что как-то помогли детям или волонтерам? Вряд ли... Сидели бы и помалкивали
Если бы у меня родился такой... оставила бы в роддоме. И раз вам так нравится занимайтесь ими
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Екатерина
0 1
Лучше бы возили детей из детдомов возили!!! Пользы было бы больше!!!
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Артём 7503
0 0
Вообще нормально. Не все здоровые люди это видят, в особенности Байкал. А тут возят больных, которые не запомнят и не поймут ничего. Я один раз побывала в поездке с такими детьми. Это был УЖАС.
у вас какие претензии ? это на ваши деньги их развлекали ?
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Артём 7503
0 0
Такие дети если доживут до совершеннолетия, не принесут ничего РОССИИ. Они наш баласт. Когда родители умрут они станут не кому не нужные. С таким диагнозом надо .......
многие здоровые ничего не приносят
к примеру: цыгане, уголовники и тд

не хотите с них начать? а потом уже на детей перейдёте
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