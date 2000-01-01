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Разочарованные в Европе россияне массово возвращаются на родину

Сегодня 12:27
1420
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news2world.net

Почти 150 тысяч человек вернулись из-за рубежа в Россию в 2016 году.

Такие данные предоставили в МВД и в МИД России, пишут «Известия».

Россияне возвращаются в страну по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников. Речь идёт как о тех, кто проживал в СНГ, так и о тех, кто уезжает из стран Евросоюза.

Среди причин, по которым мигранты принимают решение вернуться домой, — антироссийские настроения в Европе и проблемы в трудоустройстве из-за языкового барьера.

В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России. Живя длительное время за границей, я также осознал, что вряд ли когда-нибудь почувствую себя немцем, — рассказал изданию мужчина, который вернулся в Россию спустя 12 лет жизни в Мюнхене и Берлине.

По словам экспертов, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам. Причём российские эмигранты отмечают серьёзное давление со стороны властей и СМИ даже, казалось бы, в дружественных государствах — Чехии и Словакии.

Комментарии 19
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Алекс
36 36
А вернувшись и сходя пару раз на дырку массово бегут обратно в "ненавистную" Европу!
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Свой
11 12
Всех на кол предателей и назад не брать.В расход.
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Вася
30 27
Чет киселевщиной не просто попахивает а прям воняет )))
Ага вот жил обживался человек много лет и тут такой ага я патриот и вперед )))
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хожу-брожу
30 32
Те которых я знал, точно обратно не собираются, хотя нет один все же вернулся, знатный бухарик, и там ему очень не понравилось.
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не нужны вы тут
9 24
Те кто в 90е уехал за сытой жизнью и жратвой в Германию - не нужны вы здесь, ибо вы предатели. Выбор в жизни можно делать один раз, а потом не надо метаться из стороны в сторону
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Vasya
8 0
А что ж не пишите сколько мигрировало за 2016 год?!
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Ната
22 2
Ерунда . У меня и родственники , и знакомые уехали в разные страны . Только вот возвращаться не собираются . Работа есть . Да, в Германии ворчат , что неспокойно , но обратно не хотят! В Израиле , Турции , Канаде . ... Никто не собирается обратно в Россию
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Кристина
15 2
Ерунда . У меня и родственники , и знакомые уехали в разные страны . Только вот возвращаться не собираются . Работа есть . Да, в Германии ворчат , что неспокойно , но обратно не хотят! В Израиле , Турции , Канаде . ... Никто не собирается обратно в Россию
Согласна, у меня в европе все родственники и я туда собираюсь, вообще даже просто в гости не хотят приезжать! а здесь обратно на родину! правда встатье написано СНГ, но что сравнивать СНГ и Европу
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Свой
29 15
Согласна, у меня в европе все родственники и я туда собираюсь, вообще даже просто в гости не хотят приезжать! а здесь обратно на родину! правда встатье написано СНГ, но что сравнивать СНГ и Европу
Езжайте и не воротайтесь,а мы остаёмся и ни шагу назад.Здесь наша земля,наши могилы и дети наши будут жить здесь,а упыри продажные пусть под чужими флагами сгинут,не оставив ни имя свое,ни душу,ни куска родины и своего народа,безликие мигранты.
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Макс
2 0
Написали же из СНГ в Россию......
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Вольдемар
7 2
Расмешили. Как будто в России лучше стало жить. И с России скоро побегут. А за границей настрой против Россиян -только вина наших правителей Горбачёва- говоруна и Ельциа- алкаша. Пока делили портфели ,кресла и про друзей в своих республиках забыли, но и заграничных. Просрали и развалили СССР, Варшавский Договор, побросали друзей на Кубе, Сомали, Эфиопии, Вьетнаме, Корее,Китае.... А дядя Сэм не дремал, замутили своё дело пока два хлопца делили кому быть Президентом и добились . Всех под свою опеку собрал и настроил против России.
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*
17 32
Езжайте и не воротайтесь,а мы остаёмся и ни шагу назад.Здесь наша земля,наши могилы и дети наши будут жить здесь,а упыри продажные пусть под чужими флагами сгинут,не оставив ни имя свое,ни душу,ни куска родины и своего народа,безликие мигранты.
Вот именно из-за таких и уезжают.

Которые мычат про землю, могилы, предков и прочую клюкву.
Мол, пусть живем в г@вне, но зато у нашего барина - самая высокая колокольня!

И, кстати, не забывайте, что ВАШЕЙ земли в стране нет.
И ВАШЕЙ квартиры тоже нет - из нее вас легко выкинут за неуплату.
У вас вообще ничего здесь нет ВАШЕГО.
И, скорее всего, не будет никогда.
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*
10 25
Езжайте и не воротайтесь,а мы остаёмся и ни шагу назад.Здесь наша земля,наши могилы и дети наши будут жить здесь,а упыри продажные пусть под чужими флагами сгинут,не оставив ни имя свое,ни душу,ни куска родины и своего народа,безликие мигранты.
А вы покопайтесь в истории своей семьи, часто бывает так, что РФ это как раз не родина, и люди именно уезжая отсюда, возвращаются домой. Вспомните бежавших после революции дворян. Им нужно было рискнуть собственной жизнью и жизнью своих семей лишь бы остаться здесь? Многим не хочется уезжать из страны, в которой рожден, но иногда просто не остается другого выхода, если хочешь счастливой и да, сытой жизни даже не для себя, а для своих детей.
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жека
4 0
Расмешили. Как будто в России лучше стало жить. И с России скоро побегут. А за границей настрой против Россиян -только вина наших правителей Горбачёва- говоруна и Ельциа- алкаша. Пока делили портфели ,кресла и про друзей в своих республиках забыли, но и заграничных. Просрали и развалили СССР, Варшавский Договор, побросали друзей на Кубе, Сомали, Эфиопии, Вьетнаме, Корее,Китае.... А дядя Сэм не дремал, замутили своё дело пока два хлопца делили кому быть Президентом и добились . Всех под свою опеку собрал и настроил против России.
и просто вова как бы не причём))))
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Читатель
1 0
Поменьше слушайте и читайте вести и время, все нормальные люди, которые хотят работать и умеют не собираются никуда возвращаться, я даже знаю врача, здесь было 15000, там 150000 в месяц
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s11417
0 1
У меня одноклассник, в девяностые в Германию уехал, вернулся в Омске живёт.
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