Почти 150 тысяч человек вернулись из-за рубежа в Россию в 2016 году.

Такие данные предоставили в МВД и в МИД России, пишут «Известия».

Россияне возвращаются в страну по госпрограмме содействия добровольному переселению соотечественников. Речь идёт как о тех, кто проживал в СНГ, так и о тех, кто уезжает из стран Евросоюза.

Среди причин, по которым мигранты принимают решение вернуться домой, — антироссийские настроения в Европе и проблемы в трудоустройстве из-за языкового барьера.

В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России. Живя длительное время за границей, я также осознал, что вряд ли когда-нибудь почувствую себя немцем, — рассказал изданию мужчина, который вернулся в Россию спустя 12 лет жизни в Мюнхене и Берлине.

По словам экспертов, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам. Причём российские эмигранты отмечают серьёзное давление со стороны властей и СМИ даже, казалось бы, в дружественных государствах — Чехии и Словакии.